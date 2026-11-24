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Белоруссия выступила за создание единой цифровой экосистемы логистики в СНГ

Белоруссия выступила за создание единой цифровой экосистемы логистики в СНГ - 24.11.2026, ПРАЙМ

Белоруссия выступила за создание единой цифровой экосистемы логистики в СНГ

Белоруссия выступает за создание единой цифровой экосистемы логистики в СНГ, заявил заместитель премьер-министра республики Александр Терехов. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:59+0300

2026-11-24T19:59+0300

2026-11-24T19:59+0300

технологии

белоруссия

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снг

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АШХАБАД, 24 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия выступает за создание единой цифровой экосистемы логистики в СНГ, заявил заместитель премьер-министра республики Александр Терехов. "Беларусь выступает за создание единой цифровой экосистемы логистики СНГ, основанной на принципах доверия и взаимного признания электронных документов. Масштабное внедрение электронных накладных и цифровых коридоров – это не просто технический шаг, а фундамент построения нашего общего евразийского дома", - сказал Терехов на конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2026" в Ашхабаде. По словам вице-премьера, Белоруссия стремится к созданию единого бесшовного пространства, где движение товаров и идей будет таким же свободным и естественным, как внутри одной страны. Опыт Белоруссии показывает, что даже при отсутствии прямого выхода к морю страна может эффективно реализовать свой транзитный потенциал за счет системного государственного планирования и поддержания высокого качества дорожной инфраструктуры, отметил Терехов. Среди ключевых направлений работы на ближайшие годы он назвал полную цифровизацию пассажирских и грузовых сервисов, экологизацию городского транспорта и глубокую интеграцию в евразийские транспортно-логистические коридоры. "Единство цифровых стандартов и открытость границ – это залог того, что Большая Евразия станет самым динамичным и процветающим регионом планеты", – отметил он. Развитие международных транспортных коридоров, подчеркнул Терехов, является для республики одним из главных экономических интересов. Минск, по его словам, рассчитывает активнее использовать восточный маршрут "Север–Юг", проходящий через территорию Туркмении. "На современном этапе для Беларуси крайне важно создание надежных транспортных маршрутов в юго-восточном направлении… Благодаря налаженному сотрудничеству между транспортными и логистическими организациями, грузоотправителями и грузополучателями мы готовы обеспечить стабильный и бесперебойный транзитный грузопоток через Республику Беларусь в сообщении Север–Юг и Запад–Восток", – добавил вице-премьер. Международная конференция и выставка "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2026" проходит в Ашхабаде 24-26 ноября.

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технологии, белоруссия, ашхабад, минск, снг