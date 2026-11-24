https://1prime.ru/20261124/bitkoin-875482786.html

Биткоин и факторы поддержки на горизонте двух лет

Биткоин и факторы поддержки на горизонте двух лет - 24.11.2026, ПРАЙМ

Биткоин и факторы поддержки на горизонте двух лет

Главной точкой роста я считаю временную структуру цикла и халвинг в апреле 2028 года. Четыре предыдущих цикла показывают одну и ту же закономерность: дно... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:51+0300

2026-11-24T09:51+0300

2026-11-24T09:51+0300

мнения аналитиков

биткоин

рынок криптовалюты

криптовалюта

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875482786.jpg?1795503074

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Главной точкой роста я считаю временную структуру цикла и халвинг в апреле 2028 года. Четыре предыдущих цикла показывают одну и ту же закономерность: дно формировалось через 363-411 дней после пика, а затем начинался рост, который набирал силу ближе к халвингу. После пика в декабре 2013 года падение длилось 411 дней, в декабре 2017 года падение длилось около 363 дней, после пика в ноябре 2021 года около 376 дней.Последний пик пришелся на октябрь 2025 года, и минимум около 55 083 долларов в ноябре 2026 года укладывается в то же окно 411 дней. Цена скорректировалась на 56%, что меньше, чем в прошлые периоды. Поэтому по времени я рассматриваю текущую точку как зону, где вероятность локального дна высока, а следующие 12–18 месяцев как период накопления перед сокращением эмиссии вдвое, с 3,125 до 1,5625 BTC за блок.По времени цикл работает очень стабильно, по амплитуде – нет. Рост от халвинга до пика сократился с десятков раз до примерно двух, а просадки уменьшились с 84–86% до 54–56%. Это не слабость, а признак зрелости: актив стал крупнее, и его труднее раскачать. Нынешний откат заметно мельче прежних, и я читаю это как подтверждение того, что рынок удерживают долгосрочные институциональные держатели. Ожидать повторения роста в десятки раз не стоит, а новый исторический максимум в 2027–2028 годах выглядит реалистичным ориентиром.Второй драйвер – возврат потока в спотовые ETF и расширение базы покупателей. Отток с начала месяца составил 4,14 миллиарда долларов, но это показывает, что цену сегодня двигают именно институциональные потоки. Как только давление ставок ослабнет, обратный приток даст самый быстрый импульс. Отдельный потенциал я вижу в доступе через консультантов, модельные портфели и пенсионные продукты, куда биткоин пока входит минимальной долей. В фондах биткоина находится сейчас 71,35 миллиарда долларов.Третий драйвер – государственный спрос. Стратегический биткоин-резерв США сейчас содержит около 328 тысяч BTC, но не имеет права докупать монеты. Если закон разрешит покупки или хотя бы закрепит статус резерва, это станет сильным сигналом для рынка.Четвертый фактор – макроэкономика. Смягчение политики ФРС США снимет главное давление, которое сейчас сдерживает отскок. В сочетании с циклом это создает условия для роста в 2027 году.Отскок биткоина и перспективыЯ оцениваю это как технический отскок внутри сохраняющегося нисходящего тренда, а не как разворот. После массовых ликвидаций свыше 2 миллиардов долларов за двое суток рынок будет долго приходить в себя. После его формирования важен уровень 58 800 долларов. Если он устоит и рынок двинется выше от него, устанавливая новые максимумы, значит 55 083 доллара будет новым дном перед следующим халвингом.ETF несколько недель теряют капитал, а в декабре рынок ожидает повышения ставки ФРС. Сейчас формируется рабочий диапазон до конца года. Сверху ориентирами для коррекционного восстановления выступают уровни 62 400 и 67 300 долларов, а главным рубежом обороны покупателей остается зона 55 000 долларов. Пробой этой поддержки запустит вынужденные распродажи монет со стороны майнеров и способен столкнуть котировки сначала к 50 000 и 49 000 долларов, а в самом жестком сценарии — к 40 000 долларов.К рискам можно отнести продолжающийся отток из ETF и слабость технологических акций, к которым биткоин сейчас сильно привязан. Отдельный риск – события на самих биржах: крупные взломы или проблемы эмитентов стейблкоинов.Пять факторов для роста биткоина и восстановления крипторынкаУскорить восстановление рынка цифровых валют могут пять факторов.Первый – смена тона ФРС: отказ от повышения ставки в декабре или сигнал о паузе снимет главное давление.Второй – возврат устойчивого притока в ETF, прежде всего первый день с притоком выше 300 миллионов долларов после серии оттоков.Третий – возврат ликвидности на биржи после взлома Binance. Инвесторы вывели более 4 миллиардов, несмотря на полное покрытие похищенных средств.Четвертый – возможное разрешение покупать биткоины в стратегический резерв, который сейчас держит около 328 тысяч BTC.Пятый – приближение халвинга в апреле 2028 года обычно привлекает накопление заранее.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, биткоин, рынок криптовалюты, криптовалюта