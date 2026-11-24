https://1prime.ru/20261124/bortprovodnitsa-875481457.html

Бортпроводница рассказала, важна ли внешность при устройстве на работу

Бортпроводница рассказала, важна ли внешность при устройстве на работу - 24.11.2026, ПРАЙМ

Бортпроводница рассказала, важна ли внешность при устройстве на работу

При устройстве на работу бортпроводником готовность кандидата выполнять свои профессиональные обязанности важнее условных параметров 90-60-90, рассказала РИА... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:20+0300

2026-11-24T09:20+0300

2026-11-24T09:20+0300

бизнес

уральские авиалинии

россия

работа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – ПРАЙМ. При устройстве на работу бортпроводником готовность кандидата выполнять свои профессиональные обязанности важнее условных параметров 90-60-90, рассказала РИА Новости бортпроводник-инструктор авиакомпании "Уральские авиалинии" Ирина Орлова. Стать бортпроводником можно с 18 лет, отсутствие профильного или высшего образования не станет для этого помехой. "Необходимо пройти специальную подготовку, и, помимо всего прочего, обладать достаточно крепким здоровьем, иметь большую любовь к небу, к людям. Еще мы ждем от кандидатов на эту работу ответственности, большой внимательности к деталям, умения общаться с людьми, сохранять спокойствие в сложных ситуациях", – уточнила Орлова. Говоря о внешности кандидатов, она подчеркнула, что определяющее значение имеют не общепринятые стандарты красоты, а способность выполнять профессиональные обязанности. "Нам важнее не цвет глаз, форма носа или условные параметры 90-60-90, а то, насколько человек готов к реальной работе на борту: свободно передвигаться в ограниченном пространстве, помогать пассажирам с ручной кладью и, прежде всего, обеспечивать их безопасность", – добавила бортпроводник.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, уральские авиалинии, россия, работа