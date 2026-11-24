https://1prime.ru/20261124/bpl-875510229.html

В Пермском крае оценили последствия атаки БПЛА на объект ТЭК

В Пермском крае оценили последствия атаки БПЛА на объект ТЭК - 24.11.2026, ПРАЙМ

В Пермском крае оценили последствия атаки БПЛА на объект ТЭК

Повреждения одного из объектов топливно-энергетического комплекса в Пермском крае в результате атаки БПЛА не повлияли на обеспечение топливом, автозаправочные... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T20:20+0300

2026-11-24T20:20+0300

2026-11-24T20:20+0300

россия

пермский край

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875510229.jpg?1795540826

УФА, 24 ноя - ПРАЙМ. Повреждения одного из объектов топливно-энергетического комплекса в Пермском крае в результате атаки БПЛА не повлияли на обеспечение топливом, автозаправочные станции работают стабильно, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. В понедельник над Пермским краем было сбито 56 вражеских беспилотников. В результате падения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках, один человек погиб, двое пострадали, сообщали власти края. Махонин на платформе "Макс" сообщил, что на заседании оперштаба обсудили обеспеченность региона топливом. "Вчера повреждения получил один из объектов топливно-энергетического комплекса. В регионе есть достаточные запасы топлива для стабильной работы АЗС. Также создан запас зимнего дизельного топлива для работы экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта", - сказал губернатор. Он отметил, что основной поставщик продолжает поставку топлива на АЗС региона. "Никто из крупных сетей АЗС не вводит какие-либо ограничения на отпуск топлива", - отметил Махонин.

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пермский край