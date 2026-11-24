https://1prime.ru/20261124/chekunki-875498638.html

Чекунков рассказал о поддержке проектов по редкоземельным металлам в ЕТОР

Чекунков рассказал о поддержке проектов по редкоземельным металлам в ЕТОР - 24.11.2026, ПРАЙМ

Чекунков рассказал о поддержке проектов по редкоземельным металлам в ЕТОР

Проекты, связанные с добычей и переработкой редкоземельных металлов, будут поддержаны в рамках единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:58+0300

2026-11-24T14:58+0300

2026-11-24T14:58+0300

россия

промышленность

дальний восток

арктика

бурятия

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Проекты, связанные с добычей и переработкой редкоземельных металлов, будут поддержаны в рамках единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. В настоящее время на территории Дальнего Востока и Арктики сформирована и применяется система специальных преференциальных режимов, обеспечивающая привлечение значительного объема частных инвестиций, запуск новых производств и создание рабочих мест. "Редкоземельные металлы будут. Потому что это переработка, это высокие технологии", - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, будут ли соответствующие проекты поддержаны в рамках единой ТОР. Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Он охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа. В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ, в том числе Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.

дальний восток

арктика

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россия, промышленность, дальний восток, арктика, бурятия, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития