https://1prime.ru/20261124/chekunki-875498638.html
Чекунков рассказал о поддержке проектов по редкоземельным металлам в ЕТОР
Чекунков рассказал о поддержке проектов по редкоземельным металлам в ЕТОР - 24.11.2026, ПРАЙМ
Чекунков рассказал о поддержке проектов по редкоземельным металлам в ЕТОР
Проекты, связанные с добычей и переработкой редкоземельных металлов, будут поддержаны в рамках единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:58+0300
2026-11-24T14:58+0300
2026-11-24T14:58+0300
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алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Проекты, связанные с добычей и переработкой редкоземельных металлов, будут поддержаны в рамках единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
В настоящее время на территории Дальнего Востока и Арктики сформирована и применяется система специальных преференциальных режимов, обеспечивающая привлечение значительного объема частных инвестиций, запуск новых производств и создание рабочих мест.
"Редкоземельные металлы будут. Потому что это переработка, это высокие технологии", - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, будут ли соответствующие проекты поддержаны в рамках единой ТОР.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года.
Он охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа.
В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ, в том числе Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.
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россия, промышленность, дальний восток, арктика, бурятия, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития
РОССИЯ, Промышленность, Дальний Восток, АРКТИКА, Бурятия, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Проекты, связанные с добычей и переработкой редкоземельных металлов, будут поддержаны в рамках единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
В настоящее время на территории Дальнего Востока и Арктики сформирована и применяется система специальных преференциальных режимов, обеспечивающая привлечение значительного объема частных инвестиций, запуск новых производств и создание рабочих мест.
"Редкоземельные металлы будут. Потому что это переработка, это высокие технологии", - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, будут ли соответствующие проекты поддержаны в рамках единой ТОР.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года.
Он охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа.
В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ, в том числе Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.