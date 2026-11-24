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Жительница Брянска отсудила у заводчика 116,6 тысячи рублей за больного чихуахуа

Жительница Брянска отсудила у заводчика 116,6 тысячи рублей за больного чихуахуа - 24.11.2026, ПРАЙМ

Жительница Брянска отсудила у заводчика 116,6 тысячи рублей за больного чихуахуа

Жительница Брянска через суд взыскала с заводчика чихуахуа из Ростова-на-Дону более 116 тысяч рублей за продажу больного щенка с поддельной отметкой о... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:15+0300

2026-11-24T09:15+0300

2026-11-24T09:15+0300

общество

бизнес

ростов-на-дону

брянск

россия

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Жительница Брянска через суд взыскала с заводчика чихуахуа из Ростова-на-Дону более 116 тысяч рублей за продажу больного щенка с поддельной отметкой о вакцинации, животное спасти не удалось, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. Из них следует, что в феврале женщина купила у заводчицы из Ростова-на-Дону двухмесячного чихуахуа за 60 тысяч рублей и оплатила его доставку в Брянск транспортной компанией. Животное привезли вялым, а на следующее утро ветеринары диагностировали у питомца парвовирусный энтерит - опасное заболевание, инкубационный период которого составляет от трех до пяти дней. Покупательница потратила на лечение щенка почти 40 тысяч рублей. Несмотря на усилия врачей, через три дня у животного остановилось сердце, а после реанимации произошли необратимые изменения в головном мозге, из-за чего было принято решение об эвтаназии и последующей кремации. Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с продавца убытки и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. В ходе разбирательства выяснилось, что отметка о вакцинации в ветеринарном паспорте щенка была сфальсифицирована. В указанной в документе ростовской ветклинике суду сообщили, что прививку животному не ставили, а проставленная в паспорте печать является недействительной. В итоге суд удовлетворил иск только в части взыскания убытков. "Суд взыскал убытки в размере 116,6 тысячи рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано", - говорится в материалах. Заводчица обжаловала решение, настаивая на отсутствии своей вины в гибели животного, однако апелляционная инстанция оставила решение в силе.

ростов-на-дону

брянск

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общество , бизнес, ростов-на-дону, брянск, россия