https://1prime.ru/20261124/chili-875504337.html

Основатели сети зоотоваров "Четыре лапы" трагически погибли в Чили

Основатели сети зоотоваров "Четыре лапы" трагически погибли в Чили - 24.11.2026, ПРАЙМ

Основатели сети зоотоваров "Четыре лапы" трагически погибли в Чили

Основатели сети зоотоваров "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины трагически погибли 21 ноября, сообщили РИА Новости в компании. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T17:18+0300

2026-11-24T17:18+0300

2026-11-24T17:26+0300

бизнес

чили

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875504337.jpg?1795530380

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Основатели сети зоотоваров "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины трагически погибли 21 ноября, сообщили РИА Новости в компании.В понедельник Telegram-канал Shot сообщил, что владельцы сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины погибли в автокатастрофе в Чили - в горной местности произошло ДТП туристического микроавтобуса и грузовика. "Четыре лапы" тогда сообщили РИА Новости, что от местных властей нет подтверждения этой информации."21 ноября трагически погибли основатели компании "Четыре лапы" Андрей Львович и Марина Вениаминовна Цыпины", - прокомментировали в компании.Там отметили, что продолжают работу. "Команда "Четыре лапы" сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь", - добавили в пресс-службе.В субботу, 21 ноября, в Чили около 14.00 по местному времени туристический микроавтобус, следовавший из Пунта-Аренас в направлении Пуэрто-Наталес, столкнулся с грузовиком, двигавшимся во встречном направлении. По данным дипмиссии, в результате ДТП погибли два гражданина РФ, еще пятеро человек получили травмы, в том числе двое россиян.Андрей и Марина Цыпины родились в 1959 году. В 1992 году они основали компанию "Четыре лапы", которая под их руководством выросла в крупнейшую в России сеть розничных магазинов и сервисов для домашних животных. Сегодня в компанию входят 675 магазинов, 66 салонов груминга и 8 ветеринарных центров, в которых работает более 5 тысяч сотрудников. Предприниматели последовательно развивали культуру ответственного обращения с домашними животными, поддерживали приюты и благотворительные проекты.

чили

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, чили