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Число DDoS-атак на российские IT-компании выросло на 61%

Число DDoS-атак на российские IT-компании выросло на 61% - 24.11.2026, ПРАЙМ

Число DDoS-атак на российские IT-компании выросло на 61%

Количество DDoS-атак на российские IT-компании в 2026 году выросло на 61% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, рассказали | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:15+0300

2026-11-24T09:15+0300

2026-11-24T09:15+0300

технологии

россия

лаборатория касперского

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Количество DDoS-атак на российские IT-компании в 2026 году выросло на 61% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". В компании уточнили, что IT-сектор входит в число наиболее атакуемых отраслей. Согласно глобальной статистике "Лаборатории Касперского", он занимает второе место по числу киберинцидентов высокой критичности - после госсектора. "Одной из наиболее распространенных киберугроз для таких компаний являются DDoS-атаки. Так, в России в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году их число выросло на 61%", - говорится в сообщении. Отмечается также, что одной из самых привлекательных мишеней для злоумышленников остается телеком-сектор. Так, операторы связи сталкиваются с наиболее продолжительными DDoS-атаками среди всех отраслей: их средняя длительность составила 135 минут. "Успешные атаки ведут к деградации качества связи, сбоям у клиентов, финансовым и репутационным потерям", - добавили в компании. Помимо DDoS-атак, организации сталкиваются с атаками с использованием различного вредоносного ПО. "За девять месяцев 2026 года число атак на российские IT- и телеком-компании с применением бэкдоров по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилось на 19,7%, а с применением стилеров - на 20,2%", - заключили в "Лаборатории Касперского".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, лаборатория касперского