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Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе ЕС снижается четвертый год подряд
Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе ЕС снижается четвертый год подряд - 24.11.2026, ПРАЙМ
Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе ЕС снижается четвертый год подряд
Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе Евросоюза снижается четвертый год подряд - по итогам прошлого года она опустилась еще на 0,2 процентного пункта, до... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:18+0300
2026-11-24T14:18+0300
2026-11-24T14:18+0300
мировая экономика
ес
евростат
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе Евросоюза снижается четвертый год подряд - по итогам прошлого года она опустилась еще на 0,2 процентного пункта, до 39,8%, сообщает Евростат.
"В 2025 году доля прибыли нефинансовых корпораций (предприятий, основным видом экономической деятельности которых не является оказание финансовых услуг) в Европейском союзе составила 39,8%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем годом ранее", - приводит данные ведомство.
Согласно данным аналитиков, в 2021 году доля прибыли достигла 42%, однако затем начала снижаться: до 41,7% в 2022 году, 41,5% в 2023 году и 40,1% в 2024 году.
Как поясняет Евростат, снижение этой доли может свидетельствовать не только о более низкой прибыльности, но и о большей трудоемкости экономики. Высокая доля, напротив, может указывать на более высокую прибыльность или на преобладание капиталоемкого производства.
В 2005 году доля прибыли нефинансовых корпораций в ЕС составляла 40,7%. В 2007 году она достигла 42,1% - максимального уровня за последние 20 лет.
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мировая экономика, ес, евростат
Мировая экономика, ЕС, Евростат
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе Евросоюза снижается четвертый год подряд - по итогам прошлого года она опустилась еще на 0,2 процентного пункта, до 39,8%, сообщает Евростат.
"В 2025 году доля прибыли нефинансовых корпораций (предприятий, основным видом экономической деятельности которых не является оказание финансовых услуг) в Европейском союзе составила 39,8%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем годом ранее", - приводит данные ведомство.
Согласно данным аналитиков, в 2021 году доля прибыли достигла 42%, однако затем начала снижаться: до 41,7% в 2022 году, 41,5% в 2023 году и 40,1% в 2024 году.
Как поясняет Евростат, снижение этой доли может свидетельствовать не только о более низкой прибыльности, но и о большей трудоемкости экономики. Высокая доля, напротив, может указывать на более высокую прибыльность или на преобладание капиталоемкого производства.
В 2005 году доля прибыли нефинансовых корпораций в ЕС составляла 40,7%. В 2007 году она достигла 42,1% - максимального уровня за последние 20 лет.