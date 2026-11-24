https://1prime.ru/20261124/dolja-875495389.html

Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе ЕС снижается четвертый год подряд

Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе ЕС снижается четвертый год подряд - 24.11.2026, ПРАЙМ

Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе ЕС снижается четвертый год подряд

Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе Евросоюза снижается четвертый год подряд - по итогам прошлого года она опустилась еще на 0,2 процентного пункта, до... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:18+0300

2026-11-24T14:18+0300

2026-11-24T14:18+0300

мировая экономика

ес

евростат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875495389.jpg?1795519107

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Доля прибыли в доходах в реальном бизнесе Евросоюза снижается четвертый год подряд - по итогам прошлого года она опустилась еще на 0,2 процентного пункта, до 39,8%, сообщает Евростат. "В 2025 году доля прибыли нефинансовых корпораций (предприятий, основным видом экономической деятельности которых не является оказание финансовых услуг) в Европейском союзе составила 39,8%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем годом ранее", - приводит данные ведомство. Согласно данным аналитиков, в 2021 году доля прибыли достигла 42%, однако затем начала снижаться: до 41,7% в 2022 году, 41,5% в 2023 году и 40,1% в 2024 году. Как поясняет Евростат, снижение этой доли может свидетельствовать не только о более низкой прибыльности, но и о большей трудоемкости экономики. Высокая доля, напротив, может указывать на более высокую прибыльность или на преобладание капиталоемкого производства. В 2005 году доля прибыли нефинансовых корпораций в ЕС составляла 40,7%. В 2007 году она достигла 42,1% - максимального уровня за последние 20 лет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ес, евростат