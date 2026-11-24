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Рождественская ярмарка в Германии осталась без елки из-за экономии

Рождественская ярмарка в Германии осталась без елки из-за экономии - 24.11.2026, ПРАЙМ

Рождественская ярмарка в Германии осталась без елки из-за экономии

Крупнейшая рождественская ярмарка на севере Германии осталась без елки из-за экономии компании-организатора праздничного мероприятия Grossmarkt Rostock,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T20:31+0300

2026-11-24T20:31+0300

2026-11-24T20:31+0300

бизнес

мировая экономика

германия

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БЕРЛИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая рождественская ярмарка на севере Германии осталась без елки из-за экономии компании-организатора праздничного мероприятия Grossmarkt Rostock, передает агентство DPA. "Вместо украшенной праздничными огнями ели гостям рождественской ярмарки в Ростоке предложили довольствоваться световой проекцией дерева. Причиной такого необычного решения стали слишком высокие расходы на настоящую ель", - говорится в сообщении. Организатор назвал свою рождественскую ярмарку в Ростоке крупнейшей на севере Германии. По данным DPA, анонс рождественского мероприятия, на котором не будет настоящей ели, стал предметом насмешек со стороны пользователей интернета. Компания объяснила свое решение тем, что установить большую ель становится все сложнее и дороже. Организаторы сослались и на экологические соображения. Представитель Grossmarkt Rostock заявила, что компания стремилась объединить традиции с новыми технологиями и создать точку притяжения посетителей.

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бизнес, мировая экономика, германия