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Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды
Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды - 24.11.2026, ПРАЙМ
Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды
Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали закрыто в обоих направлениях до особого распоряжения из-за непогоды, сообщает МЧС Южной Осетии. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:31+0300
2026-11-24T18:31+0300
2026-11-24T18:31+0300
бизнес
южная осетия
мчс
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали закрыто в обоих направлениях до особого распоряжения из-за непогоды, сообщает МЧС Южной Осетии.
"С 18.00 24 ноября до особого распоряжения Транскавказская автомагистраль закрыта для передвижения всех видов транспортных средств в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Запрет введен из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает ведомство.
Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины.
Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.
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бизнес, южная осетия, мчс
Бизнес, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, МЧС
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали закрыто в обоих направлениях до особого распоряжения из-за непогоды, сообщает МЧС Южной Осетии.
"С 18.00 24 ноября до особого распоряжения Транскавказская автомагистраль закрыта для передвижения всех видов транспортных средств в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Запрет введен из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает ведомство.
Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины.
Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.