https://1prime.ru/20261124/ekspert-875477976.html

Эксперт объяснил, от чего зависит природный цвет алмаза

Эксперт объяснил, от чего зависит природный цвет алмаза - 24.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, от чего зависит природный цвет алмаза

Цвет алмаза зависит от примесей и кристаллической структуры драгоценного камня, например, желтый оттенок придает азот, а розовый возникает под воздействием... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:27+0300

2026-11-24T08:27+0300

2026-11-24T08:27+0300

общество

алроса

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Цвет алмаза зависит от примесей и кристаллической структуры драгоценного камня, например, желтый оттенок придает азот, а розовый возникает под воздействием высоких температур и давления в недрах, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией комплексного изучения алмазов "Алросы" Леонид Бардухинов. "Природный цвет алмаза определяется примесями и особенностями его кристаллической структуры - от них зависит, как камень взаимодействует со светом", - сказал он. По словам Бардухинова, желтые оттенки чаще всего связаны с присутствием азота, который в сочетании с другими примесями также может придавать кристаллу оранжевую окраску. Сине-фиолетовая окраска может быть связана с примесью водорода, а голубая - с присутствием бора. "Розовые и коричневые оттенки обычно возникают из-за деформации кристаллической структуры под воздействием высоких температур и давления в глубинах Земли", - добавил он. Бардухинов отметил, что зеленый цвет, как правило, появляется под воздействием естественного излучения, а серый может быть обусловлен мелкими включениями и микротрещинами, рассеивающими свет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , алроса