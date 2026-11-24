https://1prime.ru/20261124/ekspert-875477976.html
Эксперт объяснил, от чего зависит природный цвет алмаза
Эксперт объяснил, от чего зависит природный цвет алмаза - 24.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, от чего зависит природный цвет алмаза
Цвет алмаза зависит от примесей и кристаллической структуры драгоценного камня, например, желтый оттенок придает азот, а розовый возникает под воздействием... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T08:27+0300
2026-11-24T08:27+0300
2026-11-24T08:27+0300
общество
алроса
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875477976.jpg?1795498025
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Цвет алмаза зависит от примесей и кристаллической структуры драгоценного камня, например, желтый оттенок придает азот, а розовый возникает под воздействием высоких температур и давления в недрах, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией комплексного изучения алмазов "Алросы" Леонид Бардухинов.
"Природный цвет алмаза определяется примесями и особенностями его кристаллической структуры - от них зависит, как камень взаимодействует со светом", - сказал он.
По словам Бардухинова, желтые оттенки чаще всего связаны с присутствием азота, который в сочетании с другими примесями также может придавать кристаллу оранжевую окраску. Сине-фиолетовая окраска может быть связана с примесью водорода, а голубая - с присутствием бора.
"Розовые и коричневые оттенки обычно возникают из-за деформации кристаллической структуры под воздействием высоких температур и давления в глубинах Земли", - добавил он.
Бардухинов отметил, что зеленый цвет, как правило, появляется под воздействием естественного излучения, а серый может быть обусловлен мелкими включениями и микротрещинами, рассеивающими свет.
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общество , алроса
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Цвет алмаза зависит от примесей и кристаллической структуры драгоценного камня, например, желтый оттенок придает азот, а розовый возникает под воздействием высоких температур и давления в недрах, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией комплексного изучения алмазов "Алросы" Леонид Бардухинов.
"Природный цвет алмаза определяется примесями и особенностями его кристаллической структуры - от них зависит, как камень взаимодействует со светом", - сказал он.
По словам Бардухинова, желтые оттенки чаще всего связаны с присутствием азота, который в сочетании с другими примесями также может придавать кристаллу оранжевую окраску. Сине-фиолетовая окраска может быть связана с примесью водорода, а голубая - с присутствием бора.
"Розовые и коричневые оттенки обычно возникают из-за деформации кристаллической структуры под воздействием высоких температур и давления в глубинах Земли", - добавил он.
Бардухинов отметил, что зеленый цвет, как правило, появляется под воздействием естественного излучения, а серый может быть обусловлен мелкими включениями и микротрещинами, рассеивающими свет.