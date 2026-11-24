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Эксперт рассказал, без чего не обойтись автомобилистам в снежную погоду

Эксперт рассказал, без чего не обойтись автомобилистам в снежную погоду - 24.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, без чего не обойтись автомобилистам в снежную погоду

Минимальный набор инструментов, необходимый автомобилистам в снежную погоду, составляют лопата, скребок со щеткой и прочный буксировочный трос, рассказал РИА... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:30+0300

2026-11-24T09:30+0300

2026-11-24T09:58+0300

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общество

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минимальный набор инструментов, необходимый автомобилистам в снежную погоду, составляют лопата, скребок со щеткой и прочный буксировочный трос, рассказал РИА Новости технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. "Минимум для снежной зимы - скребок со щеткой и небольшая складная лопата. Если машина забуксует во дворе или на обочине, именно лопата сэкономит нервы. К ней стоит добавить буксировочный трос: не самый дешевый, а прочный, длиной около 8-10 метров", - отметил эксперт. Также в случае, если машина забуксовала, пригодятся противобуксовочные браслеты, которые позволяют выбраться из снежной колеи или с обледеневшего участка. Их надевают на ведущие колеса и используют только для короткого проезда. Кроме того, при себе стоит иметь пусковые провода или джамп-стартер, фонарь, перчатки, светоотражающий жилет и запас незамерзающей жидкости для омывателя, напомнил собеседник агентства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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