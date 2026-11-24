https://1prime.ru/20261124/ekspert-875496433.html

Эксперт призвал расширять линейку продуктов, импортируемых из Африки

Эксперт призвал расширять линейку продуктов, импортируемых из Африки - 24.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт призвал расширять линейку продуктов, импортируемых из Африки

Надо расширять линейку продуктов, которые Россия импортирует из Африки, например фруктов, которые не только вкусны, но и богаты витаминами, что не будут лишним... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:39+0300

2026-11-24T14:39+0300

2026-11-24T14:39+0300

бизнес

россия

африка

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875496433.jpg?1795520389

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Надо расширять линейку продуктов, которые Россия импортирует из Африки, например фруктов, которые не только вкусны, но и богаты витаминами, что не будут лишним на столах россиян особенно в осенне-зимнее время, заявил РИА Новости президент Африканского бизнес-клуба в России, эксперт совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки при Государственной думе РФ Луис Гоуенд. "В некоторых российских супермаркетах недавно появились отдельные африканские полки, на которых представлены эксклюзивные сорта чая, кофе и разные экзотические товары", - сказал он. Но этого, по словам эксперта, недостаточно, "надо расширять линейку товаров, и продуктов, которые Россия импортирует из Африки". "Мы постоянно подчеркиваем это на форумах Африканского бизнес-клуба, где стараемся свести вместе заинтересованных в установлении связей российских и африканских предпринимателей. Взаимный интерес надо скорее переводить в дела", - заметил собеседник агентства. "Жаль, например, что россияне знают в основном только два вида африканских фруктов – бананы да ананасы. Но, поверь, их куда больше. Это - и рогатая дыня кивано, и марула с сочной мякотью и сильным цитрусовым ароматом, и плоды баобаба, и африканская груша сафу, и тамаринд, и гуава, не говоря уже о манго, папайе и джекфруте. Все они не только вкусны, но и богаты витаминами, которые не будут лишними на столах россиян особенно в осенне-зимнее время", - заключил Гоуенд.

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, африка