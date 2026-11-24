https://1prime.ru/20261124/ekspert-875501053.html

Эксперт рассказал, что делать, если не успели поменять шины на зимние

Эксперт рассказал, что делать, если не успели поменять шины на зимние - 24.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что делать, если не успели поменять шины на зимние

Автолюбителям, не успевшим поменять шины с летних на зимние, стоит временно пересесть на такси или общественный транспорт, а для поездки на шиномонтаж... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:44+0300

2026-11-24T15:44+0300

2026-11-24T15:44+0300

бизнес

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Автолюбителям, не успевшим поменять шины с летних на зимние, стоит временно пересесть на такси или общественный транспорт, а для поездки на шиномонтаж дождаться, когда дорога очистится от гололеда, рассказал РИА Новости технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. "Если автомобиль еще на летних шинах, а дороги покрылись льдом или снегом, самый безопасный вариант - временно отказаться от поездок. До работы можно добраться на такси или общественном транспорте, а вопрос с заменой шин решить отдельно", - сказал эксперт. Он напомнил, что даже несколько километров до ближайшего сервиса могут включать скользкий спуск, мост или перекресток, где придется остановиться перед пешеходом. Летние шины не рассчитаны на зимнее покрытие, и одной осторожностью этот недостаток не компенсировать. Родионов подчеркнул, что для поездки на шиномонтаж нужно дождаться именно чистой дороги, а не просто плюсовой температуры на улице. "Даже при дневном плюсе лед может сохраняться в тени, на мостах и эстакадах. А вечером талая вода способна снова замерзнуть. Поэтому потепление - не автоматическое разрешение ехать на любых колесах. Важно, чтобы маршрут действительно освободился от снега и наледи", - пояснил он. Кроме того, директор Fit Service советует сначала подтвердить запись в автосервисе, чтобы не ездить между мастерскими в поисках свободного места. Для поездки на шиномонтаж следует выбрать не просто кратчайший путь, а дорогу с наименьшим количеством крутых уклонов, сложных поворотов и перестроений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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