https://1prime.ru/20261124/ekspert-875501053.html
Эксперт рассказал, что делать, если не успели поменять шины на зимние
Эксперт рассказал, что делать, если не успели поменять шины на зимние - 24.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что делать, если не успели поменять шины на зимние
Автолюбителям, не успевшим поменять шины с летних на зимние, стоит временно пересесть на такси или общественный транспорт, а для поездки на шиномонтаж... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T15:44+0300
2026-11-24T15:44+0300
2026-11-24T15:44+0300
бизнес
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Автолюбителям, не успевшим поменять шины с летних на зимние, стоит временно пересесть на такси или общественный транспорт, а для поездки на шиномонтаж дождаться, когда дорога очистится от гололеда, рассказал РИА Новости технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
"Если автомобиль еще на летних шинах, а дороги покрылись льдом или снегом, самый безопасный вариант - временно отказаться от поездок. До работы можно добраться на такси или общественном транспорте, а вопрос с заменой шин решить отдельно", - сказал эксперт.
Он напомнил, что даже несколько километров до ближайшего сервиса могут включать скользкий спуск, мост или перекресток, где придется остановиться перед пешеходом. Летние шины не рассчитаны на зимнее покрытие, и одной осторожностью этот недостаток не компенсировать.
Родионов подчеркнул, что для поездки на шиномонтаж нужно дождаться именно чистой дороги, а не просто плюсовой температуры на улице.
"Даже при дневном плюсе лед может сохраняться в тени, на мостах и эстакадах. А вечером талая вода способна снова замерзнуть. Поэтому потепление - не автоматическое разрешение ехать на любых колесах. Важно, чтобы маршрут действительно освободился от снега и наледи", - пояснил он.
Кроме того, директор Fit Service советует сначала подтвердить запись в автосервисе, чтобы не ездить между мастерскими в поисках свободного места. Для поездки на шиномонтаж следует выбрать не просто кратчайший путь, а дорогу с наименьшим количеством крутых уклонов, сложных поворотов и перестроений.
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бизнес
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Автолюбителям, не успевшим поменять шины с летних на зимние, стоит временно пересесть на такси или общественный транспорт, а для поездки на шиномонтаж дождаться, когда дорога очистится от гололеда, рассказал РИА Новости технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
"Если автомобиль еще на летних шинах, а дороги покрылись льдом или снегом, самый безопасный вариант - временно отказаться от поездок. До работы можно добраться на такси или общественном транспорте, а вопрос с заменой шин решить отдельно", - сказал эксперт.
Он напомнил, что даже несколько километров до ближайшего сервиса могут включать скользкий спуск, мост или перекресток, где придется остановиться перед пешеходом. Летние шины не рассчитаны на зимнее покрытие, и одной осторожностью этот недостаток не компенсировать.
Родионов подчеркнул, что для поездки на шиномонтаж нужно дождаться именно чистой дороги, а не просто плюсовой температуры на улице.
"Даже при дневном плюсе лед может сохраняться в тени, на мостах и эстакадах. А вечером талая вода способна снова замерзнуть. Поэтому потепление - не автоматическое разрешение ехать на любых колесах. Важно, чтобы маршрут действительно освободился от снега и наледи", - пояснил он.
Кроме того, директор Fit Service советует сначала подтвердить запись в автосервисе, чтобы не ездить между мастерскими в поисках свободного места. Для поездки на шиномонтаж следует выбрать не просто кратчайший путь, а дорогу с наименьшим количеством крутых уклонов, сложных поворотов и перестроений.