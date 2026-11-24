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"Газпром экспорт" судится в Санкт-Петербурге с "дочкой" бывшей Gazprom Germania

"Газпром экспорт" судится в Санкт-Петербурге с "дочкой" бывшей Gazprom Germania - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром экспорт" судится в Санкт-Петербурге с "дочкой" бывшей Gazprom Germania

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск "Газпром экспорта" к компании SEFE Energy, которая входит в национализированную... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:52+0300

2026-11-24T10:52+0300

2026-11-24T10:55+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск "Газпром экспорта" к компании SEFE Energy, которая входит в национализированную правительством Германии SEFE (Securing Energy for Europe, бывшую Gazprom Germania GmbH), следует из материалов дела. "ООО "Газпром экспорт" - исковое заявление… Ответчики... SEFE Energy GmbH", - сообщается в карточке дела. Исковые требования пока не уточняются. Ранее, в июне, арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск "Газпром экспорта" к SEFE Marketing & Trading (также входит в SEFE) о запрете продолжать с ним арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, сообщалось тогда в картотеке арбитражных дел. В случае нарушения антиискового запрета в пользу ООО "Газпром экспорт" с SEFE Marketing & Trading взыскивается более 601 миллиона евро, определил арбитражный суд Петербурга. Группа "Газпром" в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Уже в апреле власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены "гарантировать энергобезопасность" Германии и Европы. А в сентябре они объявили о национализации компании.

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