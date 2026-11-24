https://1prime.ru/20261124/elektrosamokaty-875485947.html

В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов

В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов - 24.11.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов

Сезон кикшеринга завершился в Подмосковье, в этом году жители и гости региона совершили около 33 миллионов поездок на электросамокатах, что примерно на 10%... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:54+0300

2026-11-24T10:54+0300

2026-11-24T10:54+0300

бизнес

московская область

электросамокаты

россия

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сезон кикшеринга завершился в Подмосковье, в этом году жители и гости региона совершили около 33 миллионов поездок на электросамокатах, что примерно на 10% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Сезон кикшеринга в Подмосковье завершился. В этом году количество поездок на электросамокатах в Подмосковье составило около 33 миллионов - это примерно на 10% больше, чем в 2025 году. Они остаются востребованным видом транспорта для коротких поездок и все чаще используются в качестве транспорта "последней мили" - для проезда от метро, станции МЦД или остановки до дома или работы", - рассказали в ведомстве. В первый сезон работы кикшеринга, в 2020 году, было совершено 175 тысяч поездок, а спустя пять лет - около 30 миллионов, отметили в минтрансе Подмосковья. "В этом сезоне средняя продолжительность поездки составила 8,5 минуты, а средняя дистанция - 1,2 километра", - уточнили в министерстве. По данным ведомства, наибольшее количество поездок пришлось на Балашиху, Химки, Мытищи, Люберцы и Одинцовский округ. Лидером стала Балашиха - здесь за сезон совершено около 6 миллионов поездок. "В 2026 году пользователям было доступно около 38 тысяч средств индивидуальной мобильности. Для упорядоченной парковки электросамокатов в регионе предусмотрено 1758 парковок", - заключили в министерстве.

московская область

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бизнес, московская область, электросамокаты, россия