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В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов
В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье завершился сезон проката электросамокатов
Сезон кикшеринга завершился в Подмосковье, в этом году жители и гости региона совершили около 33 миллионов поездок на электросамокатах, что примерно на 10%... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T10:54+0300
2026-11-24T10:54+0300
2026-11-24T10:54+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сезон кикшеринга завершился в Подмосковье, в этом году жители и гости региона совершили около 33 миллионов поездок на электросамокатах, что примерно на 10% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Сезон кикшеринга в Подмосковье завершился. В этом году количество поездок на электросамокатах в Подмосковье составило около 33 миллионов - это примерно на 10% больше, чем в 2025 году. Они остаются востребованным видом транспорта для коротких поездок и все чаще используются в качестве транспорта "последней мили" - для проезда от метро, станции МЦД или остановки до дома или работы", - рассказали в ведомстве. В первый сезон работы кикшеринга, в 2020 году, было совершено 175 тысяч поездок, а спустя пять лет - около 30 миллионов, отметили в минтрансе Подмосковья. "В этом сезоне средняя продолжительность поездки составила 8,5 минуты, а средняя дистанция - 1,2 километра", - уточнили в министерстве. По данным ведомства, наибольшее количество поездок пришлось на Балашиху, Химки, Мытищи, Люберцы и Одинцовский округ. Лидером стала Балашиха - здесь за сезон совершено около 6 миллионов поездок. "В 2026 году пользователям было доступно около 38 тысяч средств индивидуальной мобильности. Для упорядоченной парковки электросамокатов в регионе предусмотрено 1758 парковок", - заключили в министерстве.
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бизнес, московская область, электросамокаты, россия
Бизнес, Московская область, Электросамокаты, РОССИЯ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сезон кикшеринга завершился в Подмосковье, в этом году жители и гости региона совершили около 33 миллионов поездок на электросамокатах, что примерно на 10% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Сезон кикшеринга в Подмосковье завершился. В этом году количество поездок на электросамокатах в Подмосковье составило около 33 миллионов - это примерно на 10% больше, чем в 2025 году. Они остаются востребованным видом транспорта для коротких поездок и все чаще используются в качестве транспорта "последней мили" - для проезда от метро, станции МЦД или остановки до дома или работы", - рассказали в ведомстве.
В первый сезон работы кикшеринга, в 2020 году, было совершено 175 тысяч поездок, а спустя пять лет - около 30 миллионов, отметили в минтрансе Подмосковья.
"В этом сезоне средняя продолжительность поездки составила 8,5 минуты, а средняя дистанция - 1,2 километра", - уточнили в министерстве.
По данным ведомства, наибольшее количество поездок пришлось на Балашиху, Химки, Мытищи, Люберцы и Одинцовский округ. Лидером стала Балашиха - здесь за сезон совершено около 6 миллионов поездок.
"В 2026 году пользователям было доступно около 38 тысяч средств индивидуальной мобильности. Для упорядоченной парковки электросамокатов в регионе предусмотрено 1758 парковок", - заключили в министерстве.