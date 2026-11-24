https://1prime.ru/20261124/energetiki-875476604.html

Аварию, оставившую без света дома на 13 улицах во Владивостоке, устранили

Аварию, оставившую без света дома на 13 улицах во Владивостоке, устранили - 24.11.2026, ПРАЙМ

Аварию, оставившую без света дома на 13 улицах во Владивостоке, устранили

Энергетики восстановили электроснабжение на 13 улицах Владивостока, где дома оказались обесточены после аварии, сообщает Владивостокское предприятие... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T06:14+0300

2026-11-24T06:14+0300

2026-11-24T08:29+0300

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение на 13 улицах Владивостока, где дома оказались обесточены после аварии, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС). Аварийное отключение зафиксировали утром во вторник на 13 улицах, среди которых Светланская, Толстого, Шилкинская, проспект Красного Знамени и другие. "Электроснабжение в Ленинском районе полностью восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВПЭС.

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владивосток