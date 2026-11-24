https://1prime.ru/20261124/energetiki-875476604.html
Аварию, оставившую без света дома на 13 улицах во Владивостоке, устранили
Аварию, оставившую без света дома на 13 улицах во Владивостоке, устранили - 24.11.2026, ПРАЙМ
Аварию, оставившую без света дома на 13 улицах во Владивостоке, устранили
Энергетики восстановили электроснабжение на 13 улицах Владивостока, где дома оказались обесточены после аварии, сообщает Владивостокское предприятие... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T06:14+0300
2026-11-24T06:14+0300
2026-11-24T08:29+0300
владивосток
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875476604.jpg?1795498153
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение на 13 улицах Владивостока, где дома оказались обесточены после аварии, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС). Аварийное отключение зафиксировали утром во вторник на 13 улицах, среди которых Светланская, Толстого, Шилкинская, проспект Красного Знамени и другие. "Электроснабжение в Ленинском районе полностью восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВПЭС.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение на 13 улицах Владивостока, где дома оказались обесточены после аварии, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).
Аварийное отключение зафиксировали утром во вторник на 13 улицах, среди которых Светланская, Толстого, Шилкинская, проспект Красного Знамени и другие.
"Электроснабжение в Ленинском районе полностью восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВПЭС.