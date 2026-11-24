https://1prime.ru/20261124/eni-875502492.html

В Eni оценили последствия прекращения импорта российского газа в ЕС

В Eni оценили последствия прекращения импорта российского газа в ЕС - 24.11.2026, ПРАЙМ

В Eni оценили последствия прекращения импорта российского газа в ЕС

Прекращение импорта российского газа в Евросоюз приведет к сокращению предложения на европейском рынке и росту цен, заявил генеральный директор итальянской... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:38+0300

2026-11-24T16:38+0300

2026-11-24T16:38+0300

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РИМ, 24 ноя - ПРАЙМ. Прекращение импорта российского газа в Евросоюз приведет к сокращению предложения на европейском рынке и росту цен, заявил генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года должен вступить в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а осенью того же года предполагается полностью прекратить поставки российского трубопроводного газа. "Это станет проблемой для снабжения и цен, поскольку предложение резко сократится", - сказал Дескальци на полях энергетического форума, организованного партией "Вперед, Италия". По его словам, другие регионы вряд ли смогут компенсировать выпадающие объемы, если только Катар не возобновит поставки в полном объеме. "Таким образом, предложение сократится, а цены вырастут. Кроме того, европейские газовые хранилища, не итальянские, а во всей Европе, уже находятся на очень низком уровне", - отметил глава Eni. Дескальци также предупредил, что последствия запрета будут во многом зависеть от погодных условий предстоящей зимой. В случае мягкой зимы влияние на рынок окажется менее значительным, тогда как сильные холода могут усугубить ситуацию. "Если зима будет суровой, 20 миллиардов кубометров газа в год, которые исчезнут из Европы, при отсутствии возможности восполнить запасы на фоне их низкого уровня могут создать проблемы. Я не могу оценить их масштаб, но вполне обоснованно предположить, что они могут возникнуть", - заявил он.

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газ, европа, катар, ес, eni