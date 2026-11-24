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Тема замороженных российских активов включена в повестку саммита ЕС, пишут СМИ

Тема замороженных российских активов включена в повестку саммита ЕС, пишут СМИ - 24.11.2026, ПРАЙМ

Тема замороженных российских активов включена в повестку саммита ЕС, пишут СМИ

Вопрос использования замороженных российских активов включен в повестку саммита ЕС 26-27 ноября, сообщают "Известия" со ссылкой на европейский источник. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:51+0300

2026-11-24T09:51+0300

2026-11-24T09:52+0300

россия

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бельгия

ес

euroclear

замороженные российские активы

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Вопрос использования замороженных российских активов включен в повестку саммита ЕС 26-27 ноября, сообщают "Известия" со ссылкой на европейский источник. Ранее глава компании Euroclear Валери Урбен сообщила о том, что передача замороженных российских активов Евросоюзу может привести к банкротству бельгийского депозитария компании, также существует риск конфискации его активов не только в России, но и в дружественных ей странах. "Да, вопрос использования замороженных российских активов включен в повестку саммита 26-27 ноября", - привели в "Известиях" слова европейского источника. Источник издания добавил, что большинство стран ЕС поддерживают использование замороженных российских активов. "Насколько мне известно, ряд юристов считает, что перевод средств возможен. Это позволило бы избежать блокировки со стороны Бельгии, которая опасается юридических последствий. Активы могут быть переданы международной организации", - добавил источник. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее в ноябре заявлял, что Москва считает блокировку российских активов на Западе и использование процентов с них незаконными, позиция РФ в этом вопросе последовательна. Специальный саммит Евросоюза пройдет 26-27 ноября.

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россия, финансы, бельгия, ес, euroclear, замороженные российские активы