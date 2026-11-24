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ФАС выявила картель на рынке поставок противогололедных реагентов

ФАС выявила картель на рынке поставок противогололедных реагентов - 24.11.2026, ПРАЙМ

ФАС выявила картель на рынке поставок противогололедных реагентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело о картельном сговоре на рынке поставок противогололедных реагентов, затрагивающем 22 региона,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:25+0300

2026-11-24T11:25+0300

2026-11-24T11:25+0300

россия

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело о картельном сговоре на рынке поставок противогололедных реагентов, затрагивающем 22 региона, общая сумма контрактов по которому составила 4,9 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС выявила картель на рынке поставок противогололедных реагентов на сумму 4,9 миллиарда рублей... Торги проходили для нужд различных государственных учреждений в 2023-2025 годах", - говорится в сообщении службы. Уточняется, что дело возбуждено в отношении ООО ТД "УЗПМ" и ООО "Транссервис" по признакам нарушения закона "О защите конкуренции". Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 4,902 миллиарда рублей. В ведомстве отметили, что организации применяли единую модель поведения при участии в 130 закупочных процедурах, затрагивающих 22 региона страны. Эта стратегия позволила участникам картельного соглашения избежать конкурентной борьбы и заключить контракты с минимальным снижением цены. Нарушителям грозят оборотные штрафы, указали в ФАС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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