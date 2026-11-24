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Франция планирует создать резерв критически важных материалов, пишет Figaro

Франция планирует создать резерв критически важных материалов, пишет Figaro - 24.11.2026, ПРАЙМ

Франция планирует создать резерв критически важных материалов, пишет Figaro

Французские власти по инициативе президента Эммануэля Макрона планируют создать стратегические запасы критически важных материалов, сообщает газета Figaro со... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:34+0300

2026-11-24T11:34+0300

2026-11-24T11:34+0300

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ПАРИЖ, 24 ноя - ПРАЙМ. Французские власти по инициативе президента Эммануэля Макрона планируют создать стратегические запасы критически важных материалов, сообщает газета Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце. "С 2027 года будет создан механизм "стратегического создания запасов и совместных закупок" для примерно двадцати критически важных минералов", - сказано в статье. Эту тему Макрон затронул на встрече в Елисейском дворце с руководителями пятнадцати компаний, в частности, из секторов обороны, авиакосмической промышленности и автомобилестроения. Курировать проект будет государственный Фонд депозитов и консигнаций. В ближайшее время организация начнет обсуждать с производителями параметры будущих резервов, в частности, их объем, источники поставок и место хранения. В числе минералов будет самарий, широко используемый для производства магнитов. На сегодняшний день Франция закупает его исключительно в Китае. Кроме того, будут создаваться запасы марганца, 90% руды которого обрабатывается в КНР. Используемый в керамике, сельском хозяйстве и оборонной промышленности бор также вошел в список. Сейчас он почти полностью поставляется во Францию из Турции. Власти также планируют ввести механизмы гарантированных цен для производителей. В совокупности инициатива нацелена на обеспечение стабильности проектов в условиях волатильных цен и на создание предсказуемости для предприятий, заявили в Елисейском дворце. В результате власти планируют ужесточить господдержку для диверсификации поставок в автомобильной, авиационной и оборонной отраслях. В частности, зависимость Франции от минералов одной страны не должна превышать 65%. Для расширения списка поставщиков сейчас ведутся переговоры с Эфиопией, Боливией и Мадагаскаром, отмечается в статье. Согласно Figaro, Париж намерен продвигать эту инициативу на уровне Евросоюза. Французские власти хотят убедить ЕС выделить 25 из 300-400 миллиардов евро Европейского фонда конкурентоспособности на проекты по созданию стратегических запасов критически важных минералов и по контролю цен. "Ни одна страна в Европе пока не создала запасов и не ввела гарантированные цены... в отличие от США", - цитирует газета источник в Елисейском дворце. США в начале февраля на министерской конференции в Вашингтоне подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами. Конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов для снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.

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мировая экономика, франция, китай, сша, эммануэль макрон, ес, европа