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Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются вслед за падением техсектора

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются вслед за падением техсектора - 24.11.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются вслед за падением техсектора

Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник опускаются вслед за падением техсектора США после сильного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:19+0300

2026-11-24T19:19+0300

2026-11-24T19:19+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник опускаются вслед за падением техсектора США после сильного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.55 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,18% - до 49 590 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 2,75%, до 26 070,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,25%, до 7164 пунктов. Технологический сектор США во вторник падает после роста днем ранее. Акции разработчика графических процессоров Nvidia, чей глава Дженсен Хуанг был восстановлен в понедельник, снижались на 8%. В ходе вчерашних торгов бумаги компании выросли на 31,5%. "Снижение цены акций Nvidia во вторник было ожидаемым после столь мощного ралли в предыдущую сессию... возвращение Хуанга вовсе не означает, что проблемы, стоящие перед индустрией искусственного интеллекта, остались позади", - приводит агентство Рейтер мнение директора по исследованиям в компании XTB Кэтлин Брукс (Kathleen Brooks). Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic в ходе торгов также снижалась - на 11,4%. Акции CoreWeave падали на 12% после роста на 22,3% днем ранее, а бумаги Iren и Nebius снижались на 14,6% и 12,2% соответственно.

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рынок, торги, индексы, сша, nvidia, nasdaq composite