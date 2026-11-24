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Львов обогнал Киев по стоимости квартир на вторичном рынке, пишет Forbes

Львов обогнал Киев по стоимости квартир на вторичном рынке, пишет Forbes - 24.11.2026, ПРАЙМ

Львов обогнал Киев по стоимости квартир на вторичном рынке, пишет Forbes

Город Львов на западе Украины обогнал столичный Киев по стоимости квартир на вторичном рынке, пишет журнал Forbes. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:41+0300

2026-11-24T11:41+0300

2026-11-24T11:41+0300

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МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Город Львов на западе Украины обогнал столичный Киев по стоимости квартир на вторичном рынке, пишет журнал Forbes. "Из-за ограниченного предложения, притока новых жильцов и "замирания" цен в Киеве Львов вышел в лидеры по стоимости квартир на вторичном рынке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской версии Forbes. По данным журнала, в октябре медианная цена однокомнатной квартиры во Львове составила 75,5 тысячи долларов, двухкомнатной – 108 тысяч долларов. Медианная стоимость однокомнатной квартиры в Киеве была на уровне 67 тысяч долларов, двухкомнатной – 98 тысяч. По данным украинского издания "Экономическая правда", продажи квартир в новостройках Киева в октябре 2026 года упали в 10 раз по сравнению с уровнем 2021 года. В свою очередь издание Insider.ua в начале октября написало, что жители Киева массово покидают украинскую столицу, рынок аренды квартир переполнен предложениями. Руководитель киевского агентства недвижимости "Киев дом сервис" Андрей Романов заявлял в сентябре, что рынок недвижимости в украинской столице обвалился, число сделок сократилось на треть, а цены на жилье падают.

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бизнес, недвижимость, киев, украина