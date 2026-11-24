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FT: производства удобрений в Европе закрываются из-за роста цен на газ
FT: производства удобрений в Европе закрываются из-за роста цен на газ - 24.11.2026, ПРАЙМ
FT: производства удобрений в Европе закрываются из-за роста цен на газ
Производства удобрений в Европе закрываются из-за высокой стоимости энергоносителей, в частности, это касается сырья для аммиачных удобрений, сообщает Financial | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T10:15+0300
2026-11-24T10:15+0300
2026-11-24T10:19+0300
газ
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ормузский пролив
argus
удобрения
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Производства удобрений в Европе закрываются из-за высокой стоимости энергоносителей, в частности, это касается сырья для аммиачных удобрений, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей компаний в отрасли. "По данным ценового агентства Argus, как минимум 5 миллионов тонн годовых мощностей производства аммиака, что эквивалентно 28% от общего объема в Европе, уже выведены из эксплуатации... из-за высоких цен на энергоносители, что делает производителей удобрений все более зависимыми от международных поставщиков", - сообщает газета. В материале Financial Times руководители крупных отраслевых компаний предупреждают, что такая тенденция может сделать Европу более уязвимой к перебоям в зарубежных цепочках поставок, несмотря на "стремление политиков" к укреплению "экономической безопасности" Европы. Мировые цены на газ начали расти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе. На последних торгах октября стоимость газовых фьючерсов достигла отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров - впервые с 2022 года. Природный газ, из которого извлекают водород, это основное сырье для производства аммиака, на него приходится около 80–90% переменных затрат.
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газ, европа, ближний восток, ормузский пролив, argus, удобрения
Газ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Argus, удобрения
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Производства удобрений в Европе закрываются из-за высокой стоимости энергоносителей, в частности, это касается сырья для аммиачных удобрений, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей компаний в отрасли.
"По данным ценового агентства Argus, как минимум 5 миллионов тонн годовых мощностей производства аммиака, что эквивалентно 28% от общего объема в Европе, уже выведены из эксплуатации... из-за высоких цен на энергоносители, что делает производителей удобрений все более зависимыми от международных поставщиков", - сообщает газета.
В материале Financial Times руководители крупных отраслевых компаний предупреждают, что такая тенденция может сделать Европу более уязвимой к перебоям в зарубежных цепочках поставок, несмотря на "стремление политиков" к укреплению "экономической безопасности" Европы.
Мировые цены на газ начали расти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе. На последних торгах октября стоимость газовых фьючерсов достигла отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров - впервые с 2022 года.
Природный газ, из которого извлекают водород, это основное сырье для производства аммиака, на него приходится около 80–90% переменных затрат.