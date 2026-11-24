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Названы страны G20, где дешевле всего купить бутылку питьевой воды

Названы страны G20, где дешевле всего купить бутылку питьевой воды - 24.11.2026, ПРАЙМ

Названы страны G20, где дешевле всего купить бутылку питьевой воды

Среди стран "Большой двадцатки" дешевле всего купить бутылку питьевой воды оказалось в Индии, Индонезии и Италии, Россия же расположилась на 12-й строчке,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:18+0300

2026-11-24T08:18+0300

2026-11-24T08:18+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Среди стран "Большой двадцатки" дешевле всего купить бутылку питьевой воды оказалось в Индии, Индонезии и Италии, Россия же расположилась на 12-й строчке, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе открытых данных. Так, согласно последним доступным открытым данным, среди 43 стран G20, включая отдельных членов ЕС, дешевле всего полтора литра воды обойдутся жителям Индии (0,31 доллара). Индонезийцы заплатят за бутылку 0,42 доллара, итальянцы - 0,54, венгры - 0,57, а китайцы - 0,58 доллара. Следом в топ-10 по дешевизне воды расположились Саудовская Аравия (0,59 доллара), Польша (0,64), Турция (0,67), Болгария (0,73). Замыкает десятку Испания с 0,75 долларами. Россия же расположилась на двенадцатом месте. По данным Росстата, в сентябре средняя стоимость литра питьевой воды составила 45 рублей - это 0,8 доллара за полтора литра. Дороже всего бутылка воды оказалась в США - 2,32 доллара за полтора литра. Среди рассматриваемых стран только у Штатов ее стоимость превысила два доллара. Следом расположились Ирландия (1,97 доллара), Финляндия (1,87), Канада (1,75) и Австралия (1,68). Также в десятку стран с самой дорогой водой вошли Великобритания (1,62 доллара за бутылку), Аргентина (1,53), Швеция (1,47). Замкнули десятку Дания (1,39) и Хорватия (1,25).

индия

индонезия

италия

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мировая экономика, индия, индонезия, италия, ес, росстат