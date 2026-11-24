https://1prime.ru/20261124/gazoprovod-875499203.html
Газопровод Белогорск — Хабаровск построен на 98,5%
Газопровод Белогорск — Хабаровск построен на 98,5% - 24.11.2026, ПРАЙМ
Газопровод Белогорск — Хабаровск построен на 98,5%
Газопровод Белогорск - Хабаровск, который станет перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России, построен на 98,5%, сообщает компания... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T15:13+0300
2026-11-24T15:13+0300
2026-11-24T15:13+0300
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сила сибири
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Газопровод Белогорск - Хабаровск, который станет перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России, построен на 98,5%, сообщает компания "Газпром".
Газопровод "Белогорск - Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
"Строительная готовность газопровода "Белогорск - Хабаровск" достигла 98,5%", - уточняется в сообщении.
В конце октября компания сообщала, что газопровод-перемычка построен на 95%. К этому моменту было выполнено техническое присоединение к "Силе Сибири". В сентябре перемычку присоединили к газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток. В мае "Газпром" сообщал о проведении пневматических испытаний на ключевом участке газопровода.
Как заявлял в июне глава компании Алексей Миллер, газопровод Белогорск - Хабаровск будет запущен в текущем году.
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газ, россия, хабаровск, белогорск, амурская область, алексей миллер, газпром, сила сибири, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, Хабаровск, Белогорск, Амурская область, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Газопровод Белогорск - Хабаровск, который станет перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России, построен на 98,5%, сообщает компания "Газпром".
Газопровод "Белогорск - Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
"Строительная готовность газопровода "Белогорск - Хабаровск" достигла 98,5%", - уточняется в сообщении.
В конце октября компания сообщала, что газопровод-перемычка построен на 95%. К этому моменту было выполнено техническое присоединение к "Силе Сибири". В сентябре перемычку присоединили к газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток. В мае "Газпром" сообщал о проведении пневматических испытаний на ключевом участке газопровода.
Как заявлял в июне глава компании Алексей Миллер, газопровод Белогорск - Хабаровск будет запущен в текущем году.