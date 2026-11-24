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Газопровод Белогорск — Хабаровск построен на 98,5%

Газопровод Белогорск — Хабаровск построен на 98,5% - 24.11.2026, ПРАЙМ

Газопровод Белогорск — Хабаровск построен на 98,5%

Газопровод Белогорск - Хабаровск, который станет перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России, построен на 98,5%, сообщает компания... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:13+0300

2026-11-24T15:13+0300

2026-11-24T15:13+0300

газ

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амурская область

алексей миллер

газпром

сила сибири

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Газопровод Белогорск - Хабаровск, который станет перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России, построен на 98,5%, сообщает компания "Газпром". Газопровод "Белогорск - Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область). "Строительная готовность газопровода "Белогорск - Хабаровск" достигла 98,5%", - уточняется в сообщении. В конце октября компания сообщала, что газопровод-перемычка построен на 95%. К этому моменту было выполнено техническое присоединение к "Силе Сибири". В сентябре перемычку присоединили к газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток. В мае "Газпром" сообщал о проведении пневматических испытаний на ключевом участке газопровода. Как заявлял в июне глава компании Алексей Миллер, газопровод Белогорск - Хабаровск будет запущен в текущем году.

хабаровск

белогорск

амурская область

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газ, россия, хабаровск, белогорск, амурская область, алексей миллер, газпром, сила сибири, газопровод "сила сибири"