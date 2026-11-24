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"Газпром" завершит строительство мощностей для поставок газа в Китай

"Газпром" завершит строительство мощностей для поставок газа в Китай - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" завершит строительство мощностей для поставок газа в Китай

"Газпром" вновь сообщил о плане завершить строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе, сообщала компания. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:35+0300

2026-11-24T15:35+0300

2026-11-24T15:35+0300

газ

россия

китай

приморский край

сахалин

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" вновь сообщил о плане завершить строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе, сообщала компания. "В Приморском крае завершается строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе 2027 года", - говорится в сообщении. В конце октября "Газпром" уже сообщал о завершении строительства мощностей для начала поставок по дальневосточному маршруту, которые запланированы на январь. Глава компании Алексей Миллер заявлял также в сентябре, что работа над дальневосточным маршрутом поставок газа идет четко по плану, газопровод будет запущен в январе. Дальневосточный маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. В 2025 году Россия и Китай договорились увеличить мощность этого газопровода с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.

китай

приморский край

сахалин

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газ, россия, китай, приморский край, сахалин, алексей миллер, газпром