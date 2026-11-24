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"Газпром" завершит строительство мощностей для поставок газа в Китай
"Газпром" завершит строительство мощностей для поставок газа в Китай - 24.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" завершит строительство мощностей для поставок газа в Китай
"Газпром" вновь сообщил о плане завершить строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе, сообщала компания. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T15:35+0300
2026-11-24T15:35+0300
2026-11-24T15:35+0300
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сахалин
алексей миллер
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" вновь сообщил о плане завершить строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе, сообщала компания.
"В Приморском крае завершается строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе 2027 года", - говорится в сообщении.
В конце октября "Газпром" уже сообщал о завершении строительства мощностей для начала поставок по дальневосточному маршруту, которые запланированы на январь.
Глава компании Алексей Миллер заявлял также в сентябре, что работа над дальневосточным маршрутом поставок газа идет четко по плану, газопровод будет запущен в январе.
Дальневосточный маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. В 2025 году Россия и Китай договорились увеличить мощность этого газопровода с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
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газ, россия, китай, приморский край, сахалин, алексей миллер, газпром
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Сахалин, Алексей Миллер, Газпром
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" вновь сообщил о плане завершить строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе, сообщала компания.
"В Приморском крае завершается строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе 2027 года", - говорится в сообщении.
В конце октября "Газпром" уже сообщал о завершении строительства мощностей для начала поставок по дальневосточному маршруту, которые запланированы на январь.
Глава компании Алексей Миллер заявлял также в сентябре, что работа над дальневосточным маршрутом поставок газа идет четко по плану, газопровод будет запущен в январе.
Дальневосточный маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. В 2025 году Россия и Китай договорились увеличить мощность этого газопровода с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.