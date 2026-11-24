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"Газпром" расширяет мощность газопровода "Сила Сибири" для экспорта в Китай
"Газпром" расширяет мощность газопровода "Сила Сибири" для экспорта в Китай - 24.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" расширяет мощность газопровода "Сила Сибири" для экспорта в Китай
"Газпром" расширяет мощность газопровода "Сила Сибири" для экспорта в Китай, готовя к запуску вторую нитку газопровода, сообщила компания. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T15:38+0300
2026-11-24T15:38+0300
2026-11-24T15:38+0300
газ
россия
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благовещенск
амурская область
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сила сибири
cnpc
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" расширяет мощность газопровода "Сила Сибири" для экспорта в Китай, готовя к запуску вторую нитку газопровода, сообщила компания.
"На участке газопровода "Сила Сибири" от Чаяндинского месторождения до г. Благовещенска в Амурской области завершается работа по замыканию лупингов (участков трубопровода, строящихся параллельно основной нитке) в полноценную вторую нитку. Проводятся пусконаладочные работы", - сказано в сообщении "Газпрома".
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
В 2025 году поставки газа по "Силе Сибири" выросли на четверть по сравнению с 2024 годом и достигли проектной мощности, составив 38,8 миллиарда кубометров. Прошлой осенью "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по газопроводу до 44 миллиардов кубометров газа в год.
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газ, россия, китай, благовещенск, амурская область, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Благовещенск, Амурская область, Газпром, Сила Сибири, CNPC, Газопровод "Сила Сибири"
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" расширяет мощность газопровода "Сила Сибири" для экспорта в Китай, готовя к запуску вторую нитку газопровода, сообщила компания.
"На участке газопровода "Сила Сибири" от Чаяндинского месторождения до г. Благовещенска в Амурской области завершается работа по замыканию лупингов (участков трубопровода, строящихся параллельно основной нитке) в полноценную вторую нитку. Проводятся пусконаладочные работы", - сказано в сообщении "Газпрома".
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
В 2025 году поставки газа по "Силе Сибири" выросли на четверть по сравнению с 2024 годом и достигли проектной мощности, составив 38,8 миллиарда кубометров. Прошлой осенью "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по газопроводу до 44 миллиардов кубометров газа в год.