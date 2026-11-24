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"Газпром" в январе-октябре модернизировал 28 ГРС в 17 субъектах России

"Газпром" в январе-октябре модернизировал 28 ГРС в 17 субъектах России - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" в январе-октябре модернизировал 28 ГРС в 17 субъектах России

"Газпром" в январе-октябре провел модернизацию 28 газораспределительных станций (ГРС) в 17 субъектах РФ, увеличив их суммарную годовую мощность на 12,4... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:44+0300

2026-11-24T16:44+0300

2026-11-24T16:44+0300

газ

россия

камчатский край

красноярский край

кубань

газпром

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" в январе-октябре провел модернизацию 28 газораспределительных станций (ГРС) в 17 субъектах РФ, увеличив их суммарную годовую мощность на 12,4 миллиарда кубометров, сообщила компания. "В январе-октябре в 17 субъектах РФ компания провела модернизацию 28 ГРС. Их суммарная годовая производительность выросла на 12,4 миллиарда кубометров. Этот объем соответствует, например, годовому потреблению газа Самарской областью", - говорится в сообщении. Реконструкция и техническое перевооружение ГРС, мощности которых полностью задействованы, позволяет увеличивать подачу газа и подключать новых потребителей, уточнили в "Газпроме". В компании также отметили, что на текущий момент обеспечена возможность для подачи газа в 17,7 тысяч домовладений и на 79 котельных в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах. В том числе в сентябре-октябре "Газпром" проложил 15 газопроводов к 19 деревням и селам. Помимо этого, в Камчатском крае ведется сооружение газопровода для газификации ряда котельных Вилючинского городского округа. Газоснабжение и газификация выполняются в рамках пятилетних программ. На сегодняшний день они подписаны с 73 субъектами РФ и рассчитаны на 2026-2030 годы. Также "Газпром" уделяет внимание созданию газотранспортной инфраструктуры там, где пока нет сетевого газа - в частности, в Красноярском крае. В настоящее время власти Кубани продолжают разработку прогнозного топливно-энергетического баланса субъекта до 2035 года, подчеркнула компания.

камчатский край

красноярский край

кубань

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газ, россия, камчатский край, красноярский край, кубань, газпром