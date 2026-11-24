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Думский комитет по финрынку поддержал конвертацию накопительной пенсии в ПДС

Думский комитет по финрынку поддержал конвертацию накопительной пенсии в ПДС - 24.11.2026, ПРАЙМ

Думский комитет по финрынку поддержал конвертацию накопительной пенсии в ПДС

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предусматривающий с 1 апреля 2027 года конвертацию пенсионных... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T17:54+0300

2026-11-24T17:54+0300

2026-11-24T17:54+0300

финансы

минфин

пдс

госдума

россия

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предусматривающий с 1 апреля 2027 года конвертацию пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС).Документ внесен правительством РФ. Он разработан Минфином в целях совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с реализацией ПДС. На рассмотрение Думы законопроект планируется вынести 26 ноября.Предусмотренные законопроектом изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Соцфондом России. Порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и трудового стажа остается прежним. Назначенные накопительные пенсии продолжат выплачиваться на прежних условиях.При переводе накоплений в ПДС не только обеспечивается сохранение всех прав и гарантий для граждан, но и предоставляются дополнительные возможности по распоряжению накопленными средствами и созданию долгосрочных сбережений, пояснял Минфин России.В частности, появится возможность получать выплаты в особых жизненных ситуациях (потеря кормильца, а также заболевания, требующие дорогостоящего лечения), и государственное софинансирование (до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет); оформить налоговые вычеты в размере до 400 тысяч рублей ежегодно; а также возможность гибко выбирать сроки и способы получения выплат.Кроме того, вложенные средства можно будет передавать по наследству, что позволяет рассматривать ПДС как элемент долгосрочного финансового планирования для семьи.Также будет обеспечена гарантия сохранности личных внесенных средств и накопленного дохода в пределах 2,8 миллиона рублей. Конвертированные пенсионные накопления и средства софинансирования будут гарантироваться государством в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.Средства материнского капитала, направленные ранее на формирование накопительной пенсии, будут также конвертированы в ПДС. При этом у граждан будет возможность в течение переходного периода вернуть их в маткапитал или направить на другие цели, предусмотренные законодательством, определяющим порядок распоряжения маткапиталом.Управление пенсионными накоплениями останется под контролем государства. Для граждан, имеющих накопления в Соцфонде России, формируется уполномоченный негосударственный пенсионный фонд (УНПФ) с обязательным госучастием. Управлять пенсионными накоплениями будет корпорация развития "ВЭБ.РФ", как это происходит и сейчас в рамках Соцфонда.Средства, переданные УНПФ, будут инвестироваться на тех же консервативных принципах, что и ранее. Таким образом, меняется организационная форма работы с накоплениями, но не подход к управлению инвестициями. Это позволит обеспечить защиту интересов граждан, подчеркивали в Минфине.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, минфин, пдс, госдума, россия