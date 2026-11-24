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Генпрокурор США назвал Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала
Генпрокурор США назвал Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала - 24.11.2026, ПРАЙМ
Генпрокурор США назвал Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала
Генеральный прокурор США Тодд Бланш назвал разработчика графических процессоров Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала вокруг главы компании... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T20:23+0300
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Генеральный прокурор США Тодд Бланш назвал разработчика графических процессоров Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала вокруг главы компании Дженсена Хуанга.
"Скажу лишь одно: Nvidia - добросовестная и социально ответственная компания", - сказал Бланш журналистам.
В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.
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технологии, бизнес, сша, китай, кнр, nvidia, мид китая, мид кнр
Технологии, Бизнес, США, КИТАЙ, КНР, Nvidia, МИД Китая, МИД КНР
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Генеральный прокурор США Тодд Бланш назвал разработчика графических процессоров Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала вокруг главы компании Дженсена Хуанга.
"Скажу лишь одно: Nvidia - добросовестная и социально ответственная компания", - сказал Бланш журналистам.
В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.