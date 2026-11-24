https://1prime.ru/20261124/genprokuror-875510315.html

Генпрокурор США назвал Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала

Генпрокурор США назвал Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала - 24.11.2026, ПРАЙМ

Генпрокурор США назвал Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала

Генеральный прокурор США Тодд Бланш назвал разработчика графических процессоров Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала вокруг главы компании... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T20:23+0300

2026-11-24T20:23+0300

2026-11-24T20:23+0300

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Генеральный прокурор США Тодд Бланш назвал разработчика графических процессоров Nvidia социально ответственной компанией на фоне скандала вокруг главы компании Дженсена Хуанга. "Скажу лишь одно: Nvidia - добросовестная и социально ответственная компания", - сказал Бланш журналистам. В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.

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