https://1prime.ru/20261124/genprokuror-875513015.html
Генпрокурор США не в курсе, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia
Генпрокурор США не в курсе, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia - 24.11.2026, ПРАЙМ
Генпрокурор США не в курсе, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia
Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что не в курсе того, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia Дженсен Хуанг, оказавшийся в центре... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:21+0300
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что не в курсе того, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia Дженсен Хуанг, оказавшийся в центре скандала из-за его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг.
"У меня нет информации даже о том, какой у него сейчас допуск, поэтому я не знаю. Я ничего об этом не слышал", - сказал Бланш журналистам, отвечая на вопрос, остается ли у Хуанга допуск к секретной информации.
В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе из-за его отношений с Элис Хуанг. Megaspeed находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.
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Технологии, Общество , США, КИТАЙ, КНР, Nvidia, МИД Китая, МИД
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что не в курсе того, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia Дженсен Хуанг, оказавшийся в центре скандала из-за его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг.
"У меня нет информации даже о том, какой у него сейчас допуск, поэтому я не знаю. Я ничего об этом не слышал", - сказал Бланш журналистам, отвечая на вопрос, остается ли у Хуанга допуск к секретной информации.
В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе из-за его отношений с Элис Хуанг. Megaspeed находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.