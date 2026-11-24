https://1prime.ru/20261124/genprokuror-875513015.html

Генпрокурор США не в курсе, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia

Генпрокурор США не в курсе, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia - 24.11.2026, ПРАЙМ

Генпрокурор США не в курсе, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что не в курсе того, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia Дженсен Хуанг, оказавшийся в центре... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:21+0300

2026-11-24T21:21+0300

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что не в курсе того, имеет ли допуск к секретной информации глава Nvidia Дженсен Хуанг, оказавшийся в центре скандала из-за его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. "У меня нет информации даже о том, какой у него сейчас допуск, поэтому я не знаю. Я ничего об этом не слышал", - сказал Бланш журналистам, отвечая на вопрос, остается ли у Хуанга допуск к секретной информации. В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе из-за его отношений с Элис Хуанг. Megaspeed находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.

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