https://1prime.ru/20261124/germanija-875485200.html
Equinor договорилась о поставках газа в Германию на 18 лет
Equinor договорилась о поставках газа в Германию на 18 лет - 24.11.2026, ПРАЙМ
Equinor договорилась о поставках газа в Германию на 18 лет
Equinor договорилась о долгосрочных поставках газа в Германию в адрес VNG сроком на 18 лет с будущего года, говорится в сообщении норвежской энергетической... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T10:46+0300
2026-11-24T10:46+0300
2026-11-24T10:46+0300
газ
германия
норвегия
equinor
vng
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875485200.jpg?1795506371
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Equinor договорилась о долгосрочных поставках газа в Германию в адрес VNG сроком на 18 лет с будущего года, говорится в сообщении норвежской энергетической компании.
"Equinor будет поставлять природный газ немецкой энергетической компании VNG... Поставки начнутся 1 января 2027 года и продлятся до конца 2044 года", - сообщается в пресс-релизе.
Годовые поставки в пользу немецкой VNG по условиям соглашения составят до 15,3 ТВтч, или около 1,4 миллиарда кубических метров, указывает Equinor. Поставки будут осуществляться на центральную площадку торговли природным газом в стране Trading Hub Europe (THE), указывается в сообщении.
Ценообразование будет отражать рыночные условия, а прочие коммерческие детали стороны оставляют конфиденциальными, отмечается в релизе.
Германия - крупнейший рынок сбыта природного газа Equinor, оставаясь ключевым направлением для норвежского газа с начала экспорта в 1977 году, напоминает норвежская компания. Заключенная сделка стала самым продолжительным контрактом продажи газа для Норвегии с 1986 года, также говорится в релизе.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
VNG AG (Verbundnetz Gas AG) — компания со штаб-квартирой в Лейпциге. Занимается импортом природного газа, его транспортировкой, распределением среди потребителей и подземным хранением. Третий по величине импортер природного газа в Германии.
германия
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, германия, норвегия, equinor, vng
Газ, ГЕРМАНИЯ, НОРВЕГИЯ, Equinor, VNG
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Equinor договорилась о долгосрочных поставках газа в Германию в адрес VNG сроком на 18 лет с будущего года, говорится в сообщении норвежской энергетической компании.
"Equinor будет поставлять природный газ немецкой энергетической компании VNG... Поставки начнутся 1 января 2027 года и продлятся до конца 2044 года", - сообщается в пресс-релизе.
Годовые поставки в пользу немецкой VNG по условиям соглашения составят до 15,3 ТВтч, или около 1,4 миллиарда кубических метров, указывает Equinor. Поставки будут осуществляться на центральную площадку торговли природным газом в стране Trading Hub Europe (THE), указывается в сообщении.
Ценообразование будет отражать рыночные условия, а прочие коммерческие детали стороны оставляют конфиденциальными, отмечается в релизе.
Германия - крупнейший рынок сбыта природного газа Equinor, оставаясь ключевым направлением для норвежского газа с начала экспорта в 1977 году, напоминает норвежская компания. Заключенная сделка стала самым продолжительным контрактом продажи газа для Норвегии с 1986 года, также говорится в релизе.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
VNG AG (Verbundnetz Gas AG) — компания со штаб-квартирой в Лейпциге. Занимается импортом природного газа, его транспортировкой, распределением среди потребителей и подземным хранением. Третий по величине импортер природного газа в Германии.