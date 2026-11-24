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Equinor договорилась о поставках газа в Германию на 18 лет

Equinor договорилась о поставках газа в Германию на 18 лет - 24.11.2026, ПРАЙМ

Equinor договорилась о поставках газа в Германию на 18 лет

Equinor договорилась о долгосрочных поставках газа в Германию в адрес VNG сроком на 18 лет с будущего года, говорится в сообщении норвежской энергетической... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:46+0300

2026-11-24T10:46+0300

2026-11-24T10:46+0300

газ

германия

норвегия

equinor

vng

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Equinor договорилась о долгосрочных поставках газа в Германию в адрес VNG сроком на 18 лет с будущего года, говорится в сообщении норвежской энергетической компании. "Equinor будет поставлять природный газ немецкой энергетической компании VNG... Поставки начнутся 1 января 2027 года и продлятся до конца 2044 года", - сообщается в пресс-релизе. Годовые поставки в пользу немецкой VNG по условиям соглашения составят до 15,3 ТВтч, или около 1,4 миллиарда кубических метров, указывает Equinor. Поставки будут осуществляться на центральную площадку торговли природным газом в стране Trading Hub Europe (THE), указывается в сообщении. Ценообразование будет отражать рыночные условия, а прочие коммерческие детали стороны оставляют конфиденциальными, отмечается в релизе. Германия - крупнейший рынок сбыта природного газа Equinor, оставаясь ключевым направлением для норвежского газа с начала экспорта в 1977 году, напоминает норвежская компания. Заключенная сделка стала самым продолжительным контрактом продажи газа для Норвегии с 1986 года, также говорится в релизе. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия. VNG AG (Verbundnetz Gas AG) — компания со штаб-квартирой в Лейпциге. Занимается импортом природного газа, его транспортировкой, распределением среди потребителей и подземным хранением. Третий по величине импортер природного газа в Германии.

германия

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газ, германия, норвегия, equinor, vng