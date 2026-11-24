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Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета на 2027-2029 годы

Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета на 2027-2029 годы - 24.11.2026, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета на 2027-2029 годы

Госдума во вторник рассмотрит в третьем чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T00:19+0300

2026-11-24T00:19+0300

2026-11-24T00:19+0300

финансы

госдума

социальный фонд

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит в третьем чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Расходы бюджета в 2027 году планируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Кроме того, в третьем чтении будут рассмотрены проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Социального фонда России на 2027-2029 годы и другие входящие в бюджетный пакет законопроекты, в том числе о введении с 1 января 2027 года налога на сверхдоходы горно-металлургических компаний. Законопроект о налоге на сверхдоходы позволит обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет за счет изъятия у таких компаний части дополнительных доходов, возникших в условиях благоприятной конъюнктуры мировых рынков, пояснил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов. При доработке законопроекта в Госдуме был уточнен состав облагаемого сырья и расчет налога, чтобы "правила были более точными и применимыми, а обязательства государства имели надежные источники финансирования", подчеркнул он.

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финансы, госдума, социальный фонд