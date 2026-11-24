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В Госдуме рассказали о налоговых льготах для пенсионеров
В Госдуме рассказали о налоговых льготах для пенсионеров - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о налоговых льготах для пенсионеров
Пенсионеры в России имеют право на льготы по уплате ряда имущественных налогов и уменьшение земельного налога, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Амир... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T03:02+0300
2026-11-24T03:02+0300
2026-11-24T03:02+0300
россия
финансы
госдума
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пенсионеры в России имеют право на льготы по уплате ряда имущественных налогов и уменьшение земельного налога, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"Пенсионеры в России имеют право на ряд налоговых льгот, о которых знают далеко не все. В первую очередь речь идет об освобождении от налога на имущество и уменьшении земельного налога", - сказал Хамитов.
По его словам, пенсионер может не платить налог за одну квартиру, один жилой дом и один гараж или машино-место. Если объектов одного вида несколько, то льгота, как рассказал депутат, предоставляется только на один из них.
"По земельному налогу предусмотрен вычет на шесть соток: налогом облагается только площадь участка, превышающая этот размер", - добавил Хамитов.
Он также отметил, что для пенсионеров есть льгота на транспортный налог, однако все зависит от региона: местные власти самостоятельно определяют, какие льготы предоставлять пенсионерам и на каких условиях.
"При этом важно помнить, что пенсии не облагаются НДФЛ, однако работающие пенсионеры платят налог с заработной платы на общих основаниях. Если льгота не применена автоматически, пенсионер может обратиться в налоговую службу и подать соответствующее заявление", - добавил парламентарий.
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россия, финансы, госдума
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пенсионеры в России имеют право на льготы по уплате ряда имущественных налогов и уменьшение земельного налога, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"Пенсионеры в России имеют право на ряд налоговых льгот, о которых знают далеко не все. В первую очередь речь идет об освобождении от налога на имущество и уменьшении земельного налога", - сказал Хамитов.
По его словам, пенсионер может не платить налог за одну квартиру, один жилой дом и один гараж или машино-место. Если объектов одного вида несколько, то льгота, как рассказал депутат, предоставляется только на один из них.
"По земельному налогу предусмотрен вычет на шесть соток: налогом облагается только площадь участка, превышающая этот размер", - добавил Хамитов.
Он также отметил, что для пенсионеров есть льгота на транспортный налог, однако все зависит от региона: местные власти самостоятельно определяют, какие льготы предоставлять пенсионерам и на каких условиях.
"При этом важно помнить, что пенсии не облагаются НДФЛ, однако работающие пенсионеры платят налог с заработной платы на общих основаниях. Если льгота не применена автоматически, пенсионер может обратиться в налоговую службу и подать соответствующее заявление", - добавил парламентарий.