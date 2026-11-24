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В Госдуме предложили переводить работников на удаленку во время снегопадов
В Госдуме предложили переводить работников на удаленку во время снегопадов - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили переводить работников на удаленку во время снегопадов
Работодателям стоит по возможности переводить сотрудников на удаленку и лояльнее относиться к опозданиям на работу в связи со снегопадами, считает депутат... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T05:23+0300
2026-11-24T05:23+0300
2026-11-24T08:30+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Работодателям стоит по возможности переводить сотрудников на удаленку и лояльнее относиться к опозданиям на работу в связи со снегопадами, считает депутат Госдумы Александр Ивачев (КПРФ). По словам депутата, синоптики уже выступили с прогнозом о большом снегопаде в Москве с порывистым ветром и падением давления. А в ряде регионов погода остается суровой уже не первую неделю. "Думаю, работодателям стоит по возможности самим переводить сотрудников на удаленку, чтобы хотя бы частично разгрузить общественный транспорт и дороги, а там, где дистанционный формат невозможен, не наказывать людей за опоздания", - сказал РИА Новости Ивачев. Депутат добавил, что в дни снегопадов чаще случаются аварии, а из-за них - заторы и пробки. Кроме того, в общественном транспорте может создаваться давка. Он считает, что добираться до работы при таких условиях может быть тяжело, особенно тем, у кого дорога до работы изначально занимает много времени. По его мнению, перевод на удаленный формат работы или лояльное отношение к опозданиям стали бы элементом заботы о людях, которые это обязательно оценят. "Такие меры - не послабление дисциплины, а разумная адаптация к объективным обстоятельствам", - заключил парламентарий.
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бизнес, общество , россия, москва, госдума, кпрф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Госдума, КПРФ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Работодателям стоит по возможности переводить сотрудников на удаленку и лояльнее относиться к опозданиям на работу в связи со снегопадами, считает депутат Госдумы Александр Ивачев (КПРФ).
По словам депутата, синоптики уже выступили с прогнозом о большом снегопаде в Москве с порывистым ветром и падением давления. А в ряде регионов погода остается суровой уже не первую неделю.
"Думаю, работодателям стоит по возможности самим переводить сотрудников на удаленку, чтобы хотя бы частично разгрузить общественный транспорт и дороги, а там, где дистанционный формат невозможен, не наказывать людей за опоздания", - сказал РИА Новости Ивачев.
Депутат добавил, что в дни снегопадов чаще случаются аварии, а из-за них - заторы и пробки. Кроме того, в общественном транспорте может создаваться давка. Он считает, что добираться до работы при таких условиях может быть тяжело, особенно тем, у кого дорога до работы изначально занимает много времени.
По его мнению, перевод на удаленный формат работы или лояльное отношение к опозданиям стали бы элементом заботы о людях, которые это обязательно оценят.
"Такие меры - не послабление дисциплины, а разумная адаптация к объективным обстоятельствам", - заключил парламентарий.