https://1prime.ru/20261124/gosduma-875494934.html

Госдума приняла закон о бюджете ФОМС на 2027-2029 годы

Госдума приняла закон о бюджете ФОМС на 2027-2029 годы - 24.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о бюджете ФОМС на 2027-2029 годы

Госдума приняла закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:06+0300

2026-11-24T14:06+0300

2026-11-24T14:06+0300

финансы

фомс

омс

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875494934.jpg?1795518379

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Бюджет фонда на 2027 год по доходам утвержден в сумме 5,038 триллиона рублей, на 2028 год – 5,398 триллиона, на 2029 год – 5,658 триллиона рублей; по расходам - 5,206 триллиона, 5,473 триллиона и 5,785 триллиона рублей соответственно. Таким образом, на все три года предусмотрен дефицит бюджета ФОМС: на уровне 168 миллиардов рублей в 2027 году, 75 миллиардов – в 2028 году, 127 миллиардов – в 2029 году. Бюджет фонда сбалансирован переходящими остатками средств. Основным источником доходов являются страховые взносы на ОМС. На их долю в 2027 году приходится 90,9% доходов бюджета фонда, в 2028 году - 90,7%, в 2029 году - 92,3%. В бюджете ФОМС предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2027 год в размере 372,6 миллиарда рублей, на 2028 год - 394,4 миллиарда, на 2029 год - 417,7 миллиарда. Эти трансферты пойдут на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на обеспечение нестраховых расходов и проведение медицинской реабилитации. Также в бюджете фонда резервируются средства нормированного страхового запаса на 2027 год в сумме 281,1 миллиарда рублей, на 2028 год - 245,7 миллиарда, на 2029 год - 246,4 миллиарда. В структуре расходов бюджета ФОМС более 84% приходится на долю субвенций, предоставляемых бюджетам территориальных фондов ОМС для финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования. В рамках этой программы оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь и диспансеризацию, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации воздушными судами), а также специализированная медпомощь, в том числе высокотехнологичная по установленному перечню. Помимо этого, из бюджета ФОМС бюджету Соцфонда России будут предоставлены трансферты на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в течение первого года жизни: в 2027 и 2028 годах – по 12,3 миллиарда рублей, в 2029 году - 12,4 миллиарда.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, фомс, омс, госдума