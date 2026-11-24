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Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 2027 года

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 2027 года - 24.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 2027 года

Госдума приняла закон, который, в числе прочего, устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:39+0300

2026-11-24T14:39+0300

2026-11-24T14:39+0300

финансы

госдума

фнс россии

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который, в числе прочего, устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. Документ входит в бюджетный пакет. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Закон увеличивает его со следующего года на 6,8%. При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций. Этот механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату, следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Помимо этого, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе. Закон, содержащий и другие нормы, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, госдума, фнс россии