https://1prime.ru/20261124/gosduma-875496513.html

Госдума приняла закон, направленный на обеление экономики

Госдума приняла закон, направленный на обеление экономики - 24.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла закон, направленный на обеление экономики

Госдума приняла закон, направленный в числе прочего на обеление экономики. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:39+0300

2026-11-24T14:39+0300

2026-11-24T14:39+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный в числе прочего на обеление экономики. Законом, в частности, с 1 февраля 2027 года вводится реестр систематических нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере интернет-торговли. Вести его будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Нарушителям, попавшим в этот реестр, будет запрещено с 1 июня 2027 года размещать в интернете информацию о дистанционной продаже товаров, работ, услуг, а их сайты будут блокировать. Одновременно внедряется институт организаторов массовой торговли. К ним отнесены юрлица или ИП либо их группы, предоставляющие в объектах общей площадью не менее 3 тысяч квадратных метров торговые точки в аренду, субаренду, доверительное управление, безвозмездное пользование или на ином законном основании не менее чем 10 лицам для продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. При этом на организаторов массовой торговли с 1 марта 2027 года возлагается обязанность вести мониторинг соблюдения правил применения ККТ лицами, которым они предоставили торговые точки на соответствующих площадках. Организаторам запрещается допускать на свои площадки лиц, которые обязаны применять ККТ, но не имеют соответствующей зарегистрированной техники, или включены в реестр нарушителей. ФНС будет передавать в Банк России сведения о счетах, категориях доходов граждан и организаций без признаков реальной предпринимательской деятельности. А ЦБ в свою очередь будет передавать Федеральному казначейству, ФНС и Федеральной таможенной службе сведения о компаниях и ИП с высоким риском подозрительных операций. Также в законодательство вносятся изменения, касающиеся обмена данными о безналичных расчетах между банками и ФНС. Кроме того, с 2027 года вводится обязательное установление ИНН при открытии физлицам счетов и выдаче электронных средств платежа. При этом банки должны будут до 1 января 2028 года проверить наличие ИНН у своих клиентов-физлиц. Закон, содержащий и другие нормы, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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