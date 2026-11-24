https://1prime.ru/20261124/gosduma-875498020.html

Госдума приняла закон об индексации ставок акцизов на три года

Госдума приняла закон об индексации ставок акцизов на три года - 24.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об индексации ставок акцизов на три года

Госдума приняла закон, который, в частности, предусматривает индексацию ставок акцизов на ближайшие три года. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:55+0300

2026-11-24T14:55+0300

2026-11-24T14:55+0300

алексей сазанов

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875498020.jpg?1795521318

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который, в частности, предусматривает индексацию ставок акцизов на ближайшие три года. Документ входит в бюджетный пакет. Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее пояснял, что в 2027 году планируется индексация акцизов на 6,5%, а в 2028 и 2029 годах - на 4%. Так, ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию крепостью свыше 18 градусов устанавливаются на 2027 год в размере 878 рублей за литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре, с последующем увеличением до 913 рублей в 2028 году и до 950 рублей в 2029 году. На менее крепкий алкоголь акциз в 2027 году будет определяться как отношение 176 рублей (в 2028 году - 183 рубля, в 2029 году - 190 рублей) к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре в абсолютной сумме за литр безводного этилового спирта. Акциз на сахаросодержащие напитки с 2027 года составит 12 рублей за литр. На ликерное и крепленое вино, в том числе наливом, винные и другие напитки акциз в 2027 году составит 176 рублей за литр, в 2028 году - 183 рубля, в 2029 году - 190 рублей. На игристые вина, включая российское шампанское, акциз устанавливается в размере 170 рублей, 177 рублей и 184 рубля соответственно; на другие вина, в том числе фруктовые, плодовую алкогольную продукцию - 158 рублей, 164 рубля и 171 рубль. На виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы акциз на 2027 год устанавливается в размере 52 рубля за литр, на 2028 год – 54 рубля, на 2029 год – 56 рублей; на сидр, пуаре, медовуху и пиво крепостью свыше 0,5% и до 8,6% включительно - 35 рублей, 36 рублей и 37 рублей соответственно; на более крепкое пиво – 66 рублей, 69 рублей и 72 рубля. Ставка акциза на табак в 2027 году составит 5520 рублей за килограмм, в 2028 году - 5741 рубль, в 2029 году - 5971 рубль, а на предназначенный для потребления путем нагревания - 11 624 рубля, 12 089 рублей и 12 573 рубля соответственно. На бестабачную никотинсодержащю смесь для нагревания акцизы составят 1097 рублей, 1141 рубль и 1187 рублей соответственно. Акциз на никотиновое сырье увеличится с 2,6 рубля за миллиграмм в 2027 году до 2,7 рубля в 2028 году и 2,8 рубля в 2029 году; на жидкости для электронных систем доставки никотина - с 52 рублей до 54 рублей и 56 рублей за миллилитр соответственно. Акциз на сигары на 2027 год устанавливается в размере 374 рубля за штуку, на 2028 год - 389 рублей, на 2029 год - 405 рублей; на сигариллы (сигариты), биди, кретек - 5316 рублей, 5529 рублей и 5750 рублей за тысячу штук соответственно. Акциз на сигареты и папиросы в 2027 году составит 3491 рубль за тысячу штук + 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4741 рубля за тысячу штук; в 2028 году - 3631 рубль + 18% от максимальной розничной цены, но не менее 4931 рубля; в 2029 году - 3776 рублей + 18% от максимальной розничной цены, но не менее 5128 рублей. Акцизы на автобензин пятого класса на 2027 год устанавливаются в размере 19 126 рублей за тонну, на 2028 год - 19 891 рубль, на 2029 год - 20 687 рублей. На бензин, не соответствующий этому классу, акцизы составят 19 608 рублей, 20 392 рубля и 21 208 рублей соответственно; на прямогонный бензин - 21 600 рублей, 22 464 рубля и 23 363 рубля. На дизельное топливо ставка акциза составит в 2027 году 13 566 рублей, в 2028 году - 14 109 рублей, в 2029 году - 14 673 рубля за тонну; на моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей - 9 056 рублей, 9 418 рублей и 9 795 рублей соответственно. Акциз на легковые автомобили с двигателем мощностью свыше 90 лошадиных сил на 2027 год устанавливается в размере 68 рублей за одну л.с., на 2028 год – 71 рубль, на 2029 год – 74 рубля; на автомобили свыше 150 л.с. и мотоциклы такой же мощности - 653 рубля, 679 рублей и 706 рублей соответственно. На легковые авто с двигателем мощностью свыше 200 л.с. акциз составит в 2027 году 1069 рублей, в 2028 году - 1112 рублей, в 2029 году - 1156 рублей; свыше 300 л.с. - 1822 рубля, 1895 рублей и 1971 рубль соответственно; свыше 400 л.с. - 1886 рублей, 1961 рубль и 2039 рублей; а свыше 500 л.с. - 1948 рублей, 2026 рублей и 2107 рублей. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.

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алексей сазанов, госдума