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Госдума приняла в первом чтении проект о списании долгов участников СВО

Госдума приняла в первом чтении проект о списании долгов участников СВО - 24.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении проект о списании долгов участников СВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит участникам специальной военной операции (СВО) списать долги в пределах 10 миллионов рублей при... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:13+0300

2026-11-24T15:13+0300

2026-11-24T15:13+0300

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит участникам специальной военной операции (СВО) списать долги в пределах 10 миллионов рублей при банкротстве. Документ внесен правительством РФ. Он определяет особенности банкротства граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы для выполнения задач СВО. Законопроект освобождает участников СВО от исполнения требований кредиторов по кредитным договорам и обязательным платежам, если совокупный размер этих требований не превышает 10 миллионов рублей. Списание долгов касается лишь тех участников СВО, в отношении которых до 1 ноября 2026 года было возбуждено дело о банкротстве или началась процедура внесудебного банкротства. При этом под списание не подпадают требования по выплате алиментов, возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, выплате зарплаты и выходного пособия, возмещению морального вреда или вреда, причиненного преступлением. Участник СВО будет вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством о применении таких особенностей на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. В случае удовлетворения ходатайства из конкурсной массы исключается имущество гражданина общей стоимостью не более 10 миллионов рублей. При определении этой стоимости не учитывается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, например, единственное жилье. Имущество, не исключенное из конкурсной массы, будет реализовываться, а вырученные за него средства направляться на погашение требований кредиторов. Однако со дня поступления ходатайства до вынесения судом решения по нему реализация имущества участника СВО и расчеты с кредиторами приостанавливаются.

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бизнес, россия, госдума