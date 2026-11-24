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Госдума отменила механизм изменения кадастровой стоимости через индексы рынка

Госдума отменила механизм изменения кадастровой стоимости через индексы рынка - 24.11.2026, ПРАЙМ

Госдума отменила механизм изменения кадастровой стоимости через индексы рынка

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который отменяет механизм изменения кадастровой стоимости объектов... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:38+0300

2026-11-24T15:38+0300

2026-11-24T15:38+0300

недвижимость

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875500528.jpg?1795523886

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который отменяет механизм изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости через индексы рынка недвижимости. Закон о государственной кадастровой оценке предусматривал, что индексы рынка недвижимости (ИРН) рассчитываются ежегодно для каждого субъекта РФ отдельно и для разных видов объектов. И если индекс падал более чем на 30% по сравнению с годом последней оценки, кадастровая стоимость автоматически уменьшалась путем умножения на этот индекс. Авторы инициативы поясняли, что их законопроект направлен на недопущение необоснованного снижения налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества, которая определяется от кадастровой стоимости соответствующих объектов недвижимости, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Принятый закон признает утратившей силу статью 19.1 закона, которая регулирует расчет и применение индексов рынка недвижимости. Также отменяется пункт 8 части 2 статьи 18 - норма о применении кадастровой стоимости, измененной через индекс. Таким образом, кадастровая стоимость, сведения о которой есть в ЕГРН, при изменении индексов рынка, рассчитанных до дня вступления закона в силу, не будет изменяться. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, госдума