https://1prime.ru/20261124/gosduma-875500771.html

Госдума разрешила выпускать мальков тихоокеанского лосося рядом с рыбзаводами

Госдума разрешила выпускать мальков тихоокеанского лосося рядом с рыбзаводами - 24.11.2026, ПРАЙМ

Госдума разрешила выпускать мальков тихоокеанского лосося рядом с рыбзаводами

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий с 1 сентября 2027 года выпускать мальков тихоокеанского лосося рядом с рыбоводными заводами на... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:41+0300

2026-11-24T15:41+0300

2026-11-24T15:41+0300

россия

дальний восток

госдума

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий с 1 сентября 2027 года выпускать мальков тихоокеанского лосося рядом с рыбоводными заводами на Дальнем Востоке. Документ разработан в целях увеличения популяции тихоокеанских лососей, искусственно выращиваемых на рыбоводных заводах. Сейчас подрощенную молодь тихоокеанских лососей выпускают только в границах рыбоводных участков. Но зачастую такие участки располагаются в 40-60 километрах ниже по течению рек от места нахождения рыбоводных заводов. Поэтому мальков к месту выпуска необходимо транспортировать специальными машинами. Согласно пояснительной записке, это сокращает миграционный и нагульный путь молоди от реки к морю и приводит к гибели части мальков. Поэтому новый закон разрешает выпускать мальков тихоокеанского лосося в "водные объекты речного бассейна Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в котором расположен рыбоводный участок", то есть в любом месте реки, на которой расположен рыбозавод, в том числе рядом с ним. Исходя из пояснительной записки, специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии считают наиболее рациональным выпуск молоди с лососевых рыбоводных заводов напрямую в водный объект в границах бассейна реки, на которой расположен рыбоводный участок. Это объясняется тем, что все такие заводы расположены в верхнем и среднем течении рек, то есть в зоне массового нагула молоди. Кроме того, выпуск молоди на значительном удалении от устья рек позволяет ей максимально адаптироваться к естественным условиям, что повышает выживаемость.

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россия, дальний восток, госдума