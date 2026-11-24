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Госдума приняла в первом чтении проект о продлении антисанкционных полномочий

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении антисанкционных полномочий - 24.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении антисанкционных полномочий

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 2027 год отдельных антисанкционных полномочий правительства России, позволяющий в числе прочего... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:47+0300

2026-11-24T15:47+0300

2026-11-24T15:47+0300

россия

китай

максим топилин

госдума

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 2027 год отдельных антисанкционных полномочий правительства России, позволяющий в числе прочего сохранить возможность параллельного импорта. Документ внесен правительством РФ. Он продлевает ряд полномочий кабмина, направленных на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Так, на следующий год продлевается право правительства устанавливать особенности регулирования контрольной и разрешительной деятельности, оценки соответствия продукции, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. "Таким образом, еще на год сохраняется возможность параллельного импорта, позволяющего ввозить оригинальные зарубежные товары без разрешения правообладателя. Этот механизм страхует рынок от дефицита и резких скачков цен", - пояснил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, эти меры уже доказали свою эффективность: они снижают административную нагрузку на компании, помогают выстраивать новые логистические цепочки, в том числе с Китаем, и позволяют бизнесу планировать работу вдолгую без постоянных форс-мажоров. На 2027 год продлеваются и полномочия правительства своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет об актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития российской экономики. Как и в текущем году, кабмин сможет устанавливать особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на строительство крупнотоннажных судов, заключенным до 1 января 2022 года. Кроме того, на 2027 год приостанавливается требование об одновременной уплате налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при оплате труда с использованием отдельного счета по гособоронзаказу.

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россия, китай, максим топилин, госдума