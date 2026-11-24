https://1prime.ru/20261124/gotovnost-875477388.html

Готовность нового газопровода в Молжаниновском районе Москвы достигла 50%

Готовность нового газопровода в Молжаниновском районе Москвы достигла 50% - 24.11.2026, ПРАЙМ

Готовность нового газопровода в Молжаниновском районе Москвы достигла 50%

Готовность нового газопровода в Молжаниновском районе на севере Москвы достигла 50%, строительство идет в соответствии с графиком, сообщается на сайте мэра и... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:11+0300

2026-11-24T08:11+0300

2026-11-24T08:11+0300

газ

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Готовность нового газопровода в Молжаниновском районе на севере Москвы достигла 50%, строительство идет в соответствии с графиком, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На севере Москвы продолжается строительство газопровода среднего давления, который расширит возможности газотранспортной системы Молжаниновского района... Строительство ведут быстрыми темпами без отставания от графика, и в настоящее время готовность объекта уже достигла 50%", - говорится в сообщении. Отмечается, что общая протяженность новых инженерных сетей составит 4 километра. В работах используют полиэтиленовые трубы отечественного производства. Чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру района и свести к минимуму неудобства для местных жителей, часть работ выполняют закрытым способом. Для этого специалисты применяют метод горизонтального направленного бурения. Это одна из самых эффективных современных технологий прокладки труб. Она позволяет в случае необходимости в режиме реального времени корректировать направление. "Строящийся газопровод рассчитан на несколько десятилетий эксплуатации. Объект спроектировали с учетом возможности подключения перспективных потребителей. Ввести новые сети в эксплуатацию планируют в следующем году", - добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, россия, москва