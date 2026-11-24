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Генпрокуратура проверит строительство КПП на острове Большой Уссурийский
Генпрокуратура проверит строительство КПП на острове Большой Уссурийский - 24.11.2026, ПРАЙМ
Генпрокуратура проверит строительство КПП на острове Большой Уссурийский
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ провести проверку соблюдения законодательства в ходе строительства автомобильного пункта... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T20:50+0300
2026-11-24T20:50+0300
2026-11-24T21:18+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ провести проверку соблюдения законодательства в ходе строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации в ходе строительства автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на острове Большой Уссурийский", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2026 года, ответственный - генеральный прокурор России Александр Гуцан.
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россия, бизнес, владивосток, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, Владимир Путин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ провести проверку соблюдения законодательства в ходе строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации в ходе строительства автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на острове Большой Уссурийский", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2026 года, ответственный - генеральный прокурор России Александр Гуцан.