https://1prime.ru/20261124/gp-875510812.html

Генпрокуратура проверит строительство КПП на острове Большой Уссурийский

Генпрокуратура проверит строительство КПП на острове Большой Уссурийский - 24.11.2026, ПРАЙМ

Генпрокуратура проверит строительство КПП на острове Большой Уссурийский

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ провести проверку соблюдения законодательства в ходе строительства автомобильного пункта... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T20:50+0300

2026-11-24T20:50+0300

2026-11-24T21:18+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ провести проверку соблюдения законодательства в ходе строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации в ходе строительства автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на острове Большой Уссурийский", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2026 года, ответственный - генеральный прокурор России Александр Гуцан.

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россия, бизнес, владивосток, владимир путин