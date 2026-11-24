https://1prime.ru/20261124/gta-875483643.html

Эксперт предупредила о мошенничестве под видом установки GTA VI на компьютер

Эксперт предупредила о мошенничестве под видом установки GTA VI на компьютер - 24.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредила о мошенничестве под видом установки GTA VI на компьютер

Злоумышленники могут распространять вредоносное ПО под видом установочных файлов GTA VI для ПК, пользуясь тем, что на данный момент версия игры для ПК... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:07+0300

2026-11-24T10:07+0300

2026-11-24T10:07+0300

технологии

россия

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компьютерные игры

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Злоумышленники могут распространять вредоносное ПО под видом установочных файлов GTA VI для ПК, пользуясь тем, что на данный момент версия игры для ПК недоступна, рассказала эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова. "Злоумышленники пользуются тем, что на момент релиза версия игры для ПК недоступна. Они могут распространять вредоносное или потенциально опасное ПО под видом установочных файлов игры, инструментов для ее активации, генераторов ключей или читов", - сказала aif.ru Алтухова. В результате пользователи могут скачать троянские программы вместо игры или установить приложения, способные самостоятельно менять настройки браузера, отметила эксперт. "Мы также обнаружили мошеннические ресурсы, в том числе на русском языке, на которых пользователям предлагают оформить предзаказ GTA VI. Некоторые из них имитируют независимые магазины цифровых кодов для активации игр", - сказала Алтухова. По ее словам, такие ресурсы учитывают специфику приобретения видеоигр российскими пользователями: например, на них предлагают купить коды активации для зарубежных аккаунтов PlayStation. Эксперт подчеркнула, что, используя такие сайты, пользователи рискуют не только потерять деньги, но и передать свои персональные данные в руки злоумышленников. GTA VI американского разработчика игр Rockstar Games вышла 19 ноября. Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, playstation, компьютерные игры