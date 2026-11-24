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ГТЛК получила 2,5 млрд рублей на строительство 12 водных судов
ГТЛК получила 2,5 млрд рублей на строительство 12 водных судов - 24.11.2026, ПРАЙМ
ГТЛК получила 2,5 млрд рублей на строительство 12 водных судов
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получила 2,5 миллиарда рублей на строительство 12 водных судов - сухогрузов и земснарядов, сообщает... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:16+0300
2026-11-24T18:16+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получила 2,5 миллиарда рублей на строительство 12 водных судов - сухогрузов и земснарядов, сообщает компания.
"ГТЛК получила 2,5 млрд рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России. В рамках него ГТЛК профинансирует строительство 12 единиц флота: шесть сухогрузных судов проекта RSD-34L и шесть земснарядов проекта Ц490ДМ1", - говорится в сообщении.
Средства ФНБ, как отмечают в компании, предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании.
Уточняется, что ключевыми условиями инвестпроекта по обновлению водного флота являются "нулевой" аванс и льготная лизинговая ставка для российских судоходных компаний.
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бизнес, россия, фнб, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, ФНБ, Минпромторг
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получила 2,5 миллиарда рублей на строительство 12 водных судов - сухогрузов и земснарядов, сообщает компания.
"ГТЛК получила 2,5 млрд рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России. В рамках него ГТЛК профинансирует строительство 12 единиц флота: шесть сухогрузных судов проекта RSD-34L и шесть земснарядов проекта Ц490ДМ1", - говорится в сообщении.
Средства ФНБ, как отмечают в компании, предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании.
Уточняется, что ключевыми условиями инвестпроекта по обновлению водного флота являются "нулевой" аванс и льготная лизинговая ставка для российских судоходных компаний.