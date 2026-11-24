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HSBC и J.P. Morgan опробовали новую систему торговли золотом

HSBC и J.P. Morgan опробовали новую систему торговли золотом - 24.11.2026, ПРАЙМ

HSBC и J.P. Morgan опробовали новую систему торговли золотом

Крупные международные банки HSBC и J.P. Morgan провели первые сделки с использованием долевых прав (Pooled Gold Interests, PGI) на оптовом рынке золота,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:40+0300

2026-11-24T11:40+0300

2026-11-24T11:42+0300

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золото

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Крупные международные банки HSBC и J.P. Morgan провели первые сделки с использованием долевых прав (Pooled Gold Interests, PGI) на оптовом рынке золота, информирует Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC). "HSBC, J.P. Morgan и (брокер - ред.) StoneX впервые совершили сделки с использованием долевых прав на объединенное золото, провели расчеты по ним и использовали такие права в качестве обеспечения в реальных, юридически обязывающих сделках на оптовом рынке", - говорится в сообщении WGC. Это стало важным шагом на пути к новому способу владения золотом, его передачи и использования институциональными участниками рынка, добавляет организация. Уточняется, что в рамках проекта была разработана новая расчетная экосистема для оптового рынка золота, которая в настоящее время находится на стадии тестирования. В этой системе право собственности на физическое золото, хранящееся отдельно от других активов, оформляется и передается в электронной форме посредством PGI. Как поясняет WGC, цель инициативы - решить давнюю проблему отрасли: сохранить надежность и доверие к праву собственности на физическое золото, одновременно упростив его торговлю и использование на современных финансовых рынках.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, hsbc, j.p. morgan, золото